В Одессе открыли новые таблички в честь героев - каким образом

Военные вспоминают погибших.

В Одессе в Парке Шевченко установили 82 новых памятных таблички в честь героев, которые погибли, защищая Украину. Родные военных, которые пришли на открытие, не могли сдерживать слез, когда вспоминали защитников.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE с места события.

Вспоминали родных

Сын Ирины ушел добровольцем на фронт еще в начале полномасштабного вторжения в 2022 году. Он был разведчиком и погиб во время выполнения боевого задания в Донецкой области.

"Они выполняли операцию далеко за чертой, ведь это разведка. Он повел туда своих собратьев, но была осуществлена атака дронов и ему немного не повезло... Теперь он светит нам с небес",— говорит Ирина.

Ирина, мать героя.

Памятные доски.

Оксана пришла, чтобы вспомнить своего коллегу, который также ушел на войну с первого дня полномасштабного вторжения. Он принимал участие в боевых действиях в Луганской области. Однако однажды попал под обстрел и получил значительные ранения, от которых скончался уже в Одессе. Дома у него осталось трое детей, жена и мать.

"Его дети еще маленькие, они еще учатся. В последний раз виделись еще в сентябре, когда он был в отпуске. Накрыл нам стол и был нам очень благодарен за передачки, которые мы ему отправляли на фронт. Была теплая встреча, тогда он думал, что вернется...",— говорит Оксана.

Оксана, вспоминает коллегу.

Мэр Одессы возложил цветы.

Погибшие герои

В День Защитников и защитниц Украины новые памятные доски были торжественно открыты. За каждым из установленных стендов стоит кропотливая работа по сбору информации и ее проверке. Но делать это необходимо, чтобы люди помнили тех, кого уже не вернуть.

"Это совместная работа семей погибших и городского совета. Мы собираем информацию по чатам, по семьям, по кладбищам. Объединяемся и объединяемся и каждый раз к памятным датам открываются новые имена",— говорит Инга Истомина, глава одной из общественных организаций.

Инга Истомина, активистка.

Военный оркестр.

Возложение цветов.

Почти все — одесситы

Почти все военные, в честь кого сегодня открыли памятные доски — одесситы. Исключениями являются только герои, родные внутренне перемещенных лиц, проживающих в нашем городе. Активисты говорят: такие аллеи должны быть и в других районах города, чтобы люди, которые там проживают тоже имели возможность вспомнить героев.

"Почти все из этих 82 человек — одесситы, кроме родных ВПО. героев много и они из разных мест нашей Одессы. Мы будем еще разговаривать с представителями райадминистраций города о том, чтобы и по районам сделать локации для чествования памяти наших героев",— говорит активистка Ангелина Любчак.

Активистка Ангелина Любчак.

Служащие ВМС.

Военные в парке.

Аллея Героев в Одессе

Аллею Героев в Одессе открыли ровно год назад, 29 августа 2024-го. В тот день на ней было представлено по более 200 имен. Но сегодня она насчитывает более 500 памятных досок в честь погибших военных ВСУ.

Аллею Героев в Одессе открыли ровно год назад, 29 августа 2024-го. В тот день на ней было представлено по более 200 имен. Но сегодня она насчитывает более 500 памятных досок в честь погибших военных ВСУ.