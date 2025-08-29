Видео
Україна
Главная Одесса Отдали жизнь за нас — Аллея героев в Одессе пополнилась именами

Отдали жизнь за нас — Аллея героев в Одессе пополнилась именами

Ua ru
Дата публикации 29 августа 2025 13:20
В Одессе открыли новые таблички в честь героев - каким образом
Военные вспоминают погибших. Фото: Новини.LIVE

В Одессе в Парке Шевченко установили 82 новых памятных таблички в честь героев, которые погибли, защищая Украину. Родные военных, которые пришли на открытие, не могли сдерживать слез, когда вспоминали защитников.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE с места события.

Вспоминали родных

Сын Ирины ушел добровольцем на фронт еще в начале полномасштабного вторжения в 2022 году. Он был разведчиком и погиб во время выполнения боевого задания в Донецкой области.

"Они выполняли операцию далеко за чертой, ведь это разведка. Он повел туда своих собратьев, но была осуществлена атака дронов и ему немного не повезло... Теперь он светит нам с небес",— говорит Ирина.

None - фото 7
Ирина, мать героя. Фото: Новини.LIVE
None - фото 8
Памятные доски. Фото: Новини.LIVE

Оксана пришла, чтобы вспомнить своего коллегу, который также ушел на войну с первого дня полномасштабного вторжения. Он принимал участие в боевых действиях в Луганской области. Однако однажды попал под обстрел и получил значительные ранения, от которых скончался уже в Одессе. Дома у него осталось трое детей, жена и мать.

"Его дети еще маленькие, они еще учатся. В последний раз виделись еще в сентябре, когда он был в отпуске. Накрыл нам стол и был нам очень благодарен за передачки, которые мы ему отправляли на фронт. Была теплая встреча, тогда он думал, что вернется...",— говорит Оксана.

Віддали життя за країну – Алея героїв в Одесі поповнилася іменами - фото 3
Оксана, вспоминает коллегу. Фото: Новини.LIVE
None - фото 9
Мэр Одессы возложил цветы. Фото: Новини.LIVE

Погибшие герои

В День Защитников и защитниц Украины новые памятные доски были торжественно открыты. За каждым из установленных стендов стоит кропотливая работа по сбору информации и ее проверке. Но делать это необходимо, чтобы люди помнили тех, кого уже не вернуть.

"Это совместная работа семей погибших и городского совета. Мы собираем информацию по чатам, по семьям, по кладбищам. Объединяемся и объединяемся и каждый раз к памятным датам открываются новые имена",— говорит Инга Истомина, глава одной из общественных организаций.

None - фото 1
Инга Истомина, активистка. Фото: Новини.LIVE
None - фото 2
Военный оркестр. Фото: Новини.LIVE
None - фото 3
Возложение цветов. Фото: Новини.LIVE

Почти все — одесситы

Почти все военные, в честь кого сегодня открыли памятные доски — одесситы. Исключениями являются только герои, родные внутренне перемещенных лиц, проживающих в нашем городе. Активисты говорят: такие аллеи должны быть и в других районах города, чтобы люди, которые там проживают тоже имели возможность вспомнить героев.

"Почти все из этих 82 человек — одесситы, кроме родных ВПО. героев много и они из разных мест нашей Одессы. Мы будем еще разговаривать с представителями райадминистраций города о том, чтобы и по районам сделать локации для чествования памяти наших героев",— говорит активистка Ангелина Любчак.

None - фото 4
Активистка Ангелина Любчак. Фото: Новини.LIVE
None - фото 5
Служащие ВМС. Фото: Новини.LIVE
None - фото 6
Военные в парке. Фото: Новини.LIVE

Аллея Героев в Одессе

Аллею Героев в Одессе открыли ровно год назад, 29 августа 2024-го. В тот день на ней было представлено по более 200 имен. Но сегодня она насчитывает более 500 памятных досок в честь погибших военных ВСУ.

Напомним, недавно мы писали о торжественных мероприятиях на кладбище. А также о том, каким образом почтили память защитников и защитниц в культурной столице.

Одесса парки Новости Одессы война в Украине память
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
