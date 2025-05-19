Когда празднуют День Одессы – новая дата основания города

Одесская мэрия. Фото: Новини.LIVE

Одесса отмечает 610 лет с момента первого исторического упоминания. Однако это не просто юбилей — это повод для более глубокого осмысления своих корней. Чем на самом деле является наш город — только навязанным имперским проектом XVIII века или местом с гораздо более глубокой историей? И почему дата 2 сентября, несмотря на все исторические противоречия, до сих пор остается "официальным днем рождения"?

Об этом журналисты Новини.LIVE спросили у историка Игоря Мозгового.

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Историческая политика

На протяжении последних тридцати лет вопрос летоисчисления Одессы неоднократно становился предметом дискуссий и публичных споров. С начала независимости Украины эта тема периодически всплывала в медиа, но реальных шагов к переосмыслению так и не было. Впервые о "шестисот летней" истории города заговорили еще в начале 1990-х. Именно тогда одесский историк Александр Болдарев обратил внимание на средневековые упоминания о поселении Коцюбиев. Его гипотеза стала толчком к более масштабной дискуссии.

"Болдарев буквально подарил Одессе 400 лет. Он ввел в научный оборот гипотезу, что город имеет гораздо более глубокую историю, и начал говорить о 600-летии. Тогда это выглядело как новаторская, но недостаточно подтвержденная идея. Однако именно с этого момента началась историческая дискуссия о происхождении Одессы", — говорит историк Игорь Мозговой.

Историк Игорь Мозговой об исторической политике Одессы. Фото: Новини.LIVE

Эта дискуссия впоследствии вышла за пределы академической среды. Не только историки, но и активисты, журналисты, культурные деятели начали переосмысливать роль Одессы в истории Украины. Современный контекст войны еще больше усилил потребность в деколонизации истории. Историки считают, что признание средневекового прошлого Одессы является важным шагом к ее историческому возвращению в украинский нарратив.

Первое упоминание Одессы — 1415 год

Средневековые хроники содержат важное упоминание, которое стало основой для нового взгляда на историю Одессы. Речь идет о записи польского хрониста Яна Длугоша, датированной 1415 годом. В ней говорится о судах, которые отплыли из порта Коцюбиев и направлялись в Константинополь с зерном. Историки считают, что Коцюбиев располагался именно на месте современной Одессы.

"Во время Зеленых праздников, поэтому 19 мая как дата празднования не случайна. Средневековые хронисты часто привязывали события к церковным праздникам, поэтому по ним можно точно установить время. Если поселение упоминается в источнике — оно точно существовало еще раньше. Это означает, что на момент упоминания в 1415 году оно уже было достаточно развитым для ведения международной торговли", — отметил историк.

Хаджибей в 1899 году. Фото: arthive.com/Геннадий Ладыженский

Иными словами, Коцюбиев не был случайным пунктом на карте, а имел значение в геополитическом контексте региона. Через него проходили важные торговые маршруты между Литвой, Польшей, Османской империей и Византией. Этот факт позволяет сделать вывод, что Одесса имеет не только имперские, но и европейские средневековые корни.

Археология подтверждает

Кроме письменных источников, у исследователей есть еще один весомый аргумент — археологические находки. В 1990-х годах во время раскопок в районе Воронцовского дворца археологи обнаружили черепки керамики, датированные XIV веком. Это свидетельствует о наличии жизни на этих территориях еще до "официального" 1794 года.

"В слое под фундаментом Воронцовского дворца найден материал XIV века. Это черепки ордынской керамики, характерной для Золотой Орды. Такие артефакты подтверждают, что здесь жило население еще за два века до имперской эпохи. Это весомое подтверждение гипотезы о средневековой Одессе", — отметил эксперт.

Греческое поселение возле Одессы.Фото: Одесская жизнь

Несмотря на ограниченные объемы исследований, полученные данные имеют большое значение. Системная археологическая работа в будущем могла бы дать еще больше доказательств. Однако война препятствует полноценным раскопкам.

Почему до сих пор 2 сентября

Несмотря на все научные доказательства, официальной датой основания Одессы остается 2 сентября 1794 года. Этот день был закреплен еще в советский период как начало строительства города по приказу Екатерины II. Впоследствии, в 1990-х, Украина автоматически переняла эту дату, не поставив ее под сомнение. Парадоксально, но именно имперская версия истории оказалась наиболее устойчивой. Она хорошо вписывалась в идеологию советского наследия и избегала острых политических дебатов.

"2 сентября — это дата, которая закрепилась сугубо из политических соображений. Она была выгодна советской власти, ведь связывала город с имперской традицией. После 1991 года ее никто не пересматривал, потому что это требовало политической воли", — говорит историк Игорь Мозговой.

Историк Игорь Мозговой, о 2 сентября. Фото: Новини.LIVE

Современный контекст требует честного взгляда на прошлое. Город имеет шанс освободиться от колониального ига и вернуть себе свою настоящую историю. В этом — символический акт деколонизации. И он начинается с пересмотра ключевых дат.

19 мая как новая дата

Уже несколько лет подряд одесские активисты, историки и культурные деятели предлагают отмечать 19 мая как альтернативную дату основания Одессы. Это, возвращает город к своим средневековым европейским корням. 19 мая уже проводят праздничные мероприятия, лекции, экскурсии и выставки. И все больше одесситов поддерживают идею об изменении официальной даты.

"Мы не требуем отменить 2 сентября, мы лишь хотим добавить еще одну дату. Потому что 19 мая — это шанс для Одессы вернуть свое лицо. Это способ посмотреть на себя не как на колонию, а как на полноценный европейский город с глубоким прошлым. И здесь важно, чтобы это шло не сверху, а снизу — от общества", — отметил эксперт.

Карта старого поселения возле Одессы Фото: hor.net.ua

Такие инициативы имеют не только историческое, но и общественное значение. Они формируют новую культурную идентичность. Это важно в условиях войны, когда вопрос самобытности становится критически актуальным.

Как реагирует общество

В последние годы в Одессе растет интерес к собственной истории за пределами имперских нарративов. Молодежь ходит на экскурсии, посещает музеи, слушает о средневековом прошлом города. Социальные сети пестрят сообщениями о Коцюбиеве, Золотой Орде, археологических артефактах. Вместе с тем среди старшего поколения еще есть сопротивление — дескать, зачем менять устоявшееся? Однако в целом общественное мнение медленно, но уверенно движется в сторону переосмысления.

"Люди хотят знать правду, а не идеологическую версию. История — это не пропаганда, это поиск правды. И сейчас мы только начинаем говорить об Одессе такой, какой она есть на самом деле", — отметил историк Игорь Мозговой.

Историк Игорь Мозговой, о реакции общества на изменение даты празднования. Фото: Новини.LIVE

Большое значение имеет поддержка таких процессов со стороны культуры и образования. Чем больше будет открытых публичных мероприятий, тем быстрее изменится общая картина. Люди охотно принимают новое, когда оно не навязывается, а объясняется.

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