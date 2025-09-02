В Одессе открыли звезду художнику Геннадию Гармидеру

Открытие новой звезды. Фото: Новини.LIVE

В Одессе празднование Дня города традиционно не обходится без новых имен на Аллее звезд. В этом году на аллее открыли памятный знак в честь художника Геннадия Гармидера. Его творчество давно стало частью культурного лица города, поэтому появление его имени — символ благодарности и признания.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE с места событий.

Чествование художника

В Одессе уже стало доброй традицией ежегодно открывать новые звезды на Аллее славы. Для горожан это не только праздничное событие, но и напоминание о тех, кто оставил яркий след в культуре, искусстве или общественной жизни. Это способ сохранить память о людях, которые сделали наш город узнаваемым в мире и подарили ему свою душу и талант. Каждая новая звезда — это признание и благодарность за творчество, которое формирует лицо Одессы, и за труд, вдохновляющий следующие поколения.

"Эта традиция у нас ежегодная: мы открываем наши имена, имена тех, кого не имеем морального права забыть. Забыть тех, кто сделал Одессу — Одессой. И сегодня мы открываем звезду Геннадия Гармидера. Ведь именно Геннадий, уважаемые друзья, не просто рисовал рисунки. Все знают, что он рассказывал о нашем городе. И делал это очень красиво, с душой.", — говорит мэр города Геннадий Труханов.

Мэр города Одесса о Геннадии Гармидере, Фото: Новини.LIVE

Открытие звезды художнику. фото: Новини.LIVE

Звезда Геннадию Гармидеру. фото: Новини.LIVE

Открытие новой звезды на Аллее стало знаковым событием не только для поклонников искусства, но и для всей одесской общины. Чествование Геннадия Гармидера — это пример того, как творчество одного человека способно возвысить целый город. Художник оставил после себя наследие, которое до сих пор говорит о любви к Одессе, ее улицам и людям. Для коллег по цеху его имя — символ преданности профессии и безграничной веры в искусство.

"Сегодня зажглась яркой звездой наш выдающийся, уважаемый художник Геннадий Гармидер. Я хочу поблагодарить его за труд, за преданность искусству. Он всю свою жизнь ценил, уважал Одессу и прославлял ее. Я благодарен, что его имя сегодня стало единственной кандидатурой, победившей в этой номинации. Это большое уважение союзу художников, это благодарность творчеству нашего города.", — говорит Председатель Одесской Областной организации Национального союза художников Украины Горбенко Анатолий.

Председатель Одесского союза художников Горбенко Анатолий о важности этого события: Новини.LIVE

Открытие новой звезды на День города Фото: Новини.LIVE

Открытие звезды художнику Геннадию Гармидеру Фото: Новини.LIVE

Воспоминания о художнике

По словам жены Геннадия Гармидера — для художника Одесса была не просто городом у моря, а живым организмом, в котором главным всегда оставался человек и культура. Именно благодаря его трудам сегодня можно почувствовать, как художником сохранялась история и дух города.

"Гармидер хорошо знал историю. У него Одесса предстает с первых ее шагов. Он изучал, он общался с криковедами, со старыми одесситами, собирал свидетельства из личных архивов. И что он изображал? Живой город, в котором живут люди. Для него Одесса была в первую очередь городом культурным. Где всем жилось комфортно. В первую очередь комфортно для развития своей личности.", — говорит жена художника Светлана.

Жена художника Светлана о его творчестве. Фото: Новини.LIVE

Церемония открытия нового имени на Аллее звезд в Одессе. фото: Новини.LIVE

Жена художника Светлана Крижевская Фото: Новини.LIVE

Аллея звезд в Одессе — это не только символ традиции, но и живая история, которую город пишет вместе со своими художниками, учеными и героями. Звезда Геннадия Гармидера стала еще одним напоминанием о том, что настоящее искусство не исчезает со временем, оно продолжает жить в картинах, в воспоминаниях, в сердцах тех, кто ценит и помнит.

