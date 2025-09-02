Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса В Одессе на Аллее звезд открыли еще одно имя — кому

В Одессе на Аллее звезд открыли еще одно имя — кому

Ua ru
Дата публикации 2 сентября 2025 16:03
В Одессе открыли звезду художнику Геннадию Гармидеру
Открытие новой звезды. Фото: Новини.LIVE

В Одессе празднование Дня города традиционно не обходится без новых имен на Аллее звезд. В этом году на аллее открыли памятный знак в честь художника Геннадия Гармидера. Его творчество давно стало частью культурного лица города, поэтому появление его имени — символ благодарности и признания.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE с места событий.

Реклама
Читайте также:

Чествование художника

В Одессе уже стало доброй традицией ежегодно открывать новые звезды на Аллее славы. Для горожан это не только праздничное событие, но и напоминание о тех, кто оставил яркий след в культуре, искусстве или общественной жизни. Это способ сохранить память о людях, которые сделали наш город узнаваемым в мире и подарили ему свою душу и талант. Каждая новая звезда — это признание и благодарность за творчество, которое формирует лицо Одессы, и за труд, вдохновляющий следующие поколения.

"Эта традиция у нас ежегодная: мы открываем наши имена, имена тех, кого не имеем морального права забыть. Забыть тех, кто сделал Одессу  Одессой. И сегодня мы открываем звезду Геннадия Гармидера. Ведь именно Геннадий, уважаемые друзья, не просто рисовал рисунки. Все знают, что он рассказывал о нашем городе. И делал это очень красиво, с душой.", — говорит мэр города Геннадий Труханов.

В Одесі на Алеї зірок відкрили ще одне ім'я - кому - фото 4
Мэр города Одесса о Геннадии Гармидере, Фото: Новини.LIVE
В Одесі на Алеї зірок відкрили ще одне ім'я - кому
Открытие звезды художнику. фото: Новини.LIVE
зірка
Звезда Геннадию Гармидеру. фото: Новини.LIVE

Открытие новой звезды на Аллее стало знаковым событием не только для поклонников искусства, но и для всей одесской общины. Чествование Геннадия Гармидера — это пример того, как творчество одного человека способно возвысить целый город. Художник оставил после себя наследие, которое до сих пор говорит о любви к Одессе, ее улицам и людям. Для коллег по цеху его имя — символ преданности профессии и безграничной веры в искусство.

"Сегодня зажглась яркой звездой наш выдающийся, уважаемый художник Геннадий Гармидер. Я хочу поблагодарить его за труд, за преданность искусству. Он всю свою жизнь ценил, уважал Одессу и прославлял ее. Я благодарен, что его имя сегодня стало единственной кандидатурой, победившей в этой номинации. Это большое уважение союзу художников, это благодарность творчеству нашего города.", — говорит Председатель Одесской Областной организации Национального союза художников Украины Горбенко Анатолий.

В Одесі на Алеї зірок відкрили ще одне ім'я - кому - фото 6
Председатель Одесского союза художников Горбенко Анатолий о важности этого события: Новини.LIVE
В Одесі на Алеї зірок відкрили ще одне ім'я - кому - фото 5
Открытие новой звезды на День города Фото: Новини.LIVE
Відкриття зірки художнику Геннадію
Открытие звезды художнику Геннадию Гармидеру Фото: Новини.LIVE

Воспоминания о художнике

По словам жены Геннадия Гармидера — для художника Одесса была не просто городом у моря, а живым организмом, в котором главным всегда оставался человек и культура. Именно благодаря его трудам сегодня можно почувствовать, как художником сохранялась история и дух города.

"Гармидер хорошо знал историю. У него Одесса предстает с первых ее шагов. Он изучал, он общался с криковедами, со старыми одесситами, собирал свидетельства из личных архивов. И что он изображал? Живой город, в котором живут люди. Для него Одесса была в первую очередь городом культурным. Где всем жилось комфортно. В первую очередь комфортно для развития своей личности.", — говорит жена художника Светлана.

В Одесі на Алеї зірок відкрили ще одне ім'я - кому - фото 8
Жена художника Светлана о его творчестве. Фото: Новини.LIVE
В Одесі на Алеї зірок відкрили ще одне ім'я - кому - фото 7
Церемония открытия нового имени на Аллее звезд в Одессе. фото: Новини.LIVE
Дружина художника
Жена художника Светлана Крижевская Фото: Новини.LIVE

Аллея звезд в Одессе — это не только символ традиции, но и живая история, которую город пишет вместе со своими художниками, учеными и героями. Звезда Геннадия Гармидера стала еще одним напоминанием о том, что настоящее искусство не исчезает со временем, оно продолжает жить в картинах, в воспоминаниях, в сердцах тех, кто ценит и помнит.

Ранее мы писали о том, стоит ли праздновать День города, а также о том, что у Одессы стало больше городов-побратимов.

Одесса города Геннадий Труханов художники Новости Одессы праздник
Хлопонин Никита - Журналист
Автор:
Хлопонин Никита
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации