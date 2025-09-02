Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Что одесситы желают в день рождения города

Что одесситы желают в день рождения города

Ua ru
Дата публикации 2 сентября 2025 08:20
Пожелания одесситов на День города
Люди на улице. Фото: Новини.LIVE

День города для Одессы — это всегда больше, чем дата в календаре. Это возможность почувствовать общность, напомнить о силе и характере города у моря. В военное время праздник приобретает новый смысл: теплые слова, благодарность и надежды звучат громче любых концертов. Для жителей Южной Пальмиры это способ сохранить традицию и одновременно напомнить себе, что даже в сложные времена есть вещи, которые остаются важными, — любовь к своему городу, единство и вера в мирное будущее.

Журналисты Новини.LIVE спросили у горожан, что бы они пожелали одесситам в этот день.

Реклама
Читайте также:

Пожелания мира и поддержки

Сегодня главное, что хотят услышать одесситы,  — это слова о мире и безопасности. Ведь от них зависит возможность выходить на улицы, гулять у моря и видеть улыбающихся детей. За этим стоит колоссальный труд и мужество военных, которые держат оборону. Поэтому пожелания ко Дню города неизбежно переплетаются с благодарностью тем, кто защищает страну и позволяет одесситам жить хотя бы частично нормальной жизнью.

"На День города одесситам желаю спокойствия и мирного неба. Нашим защитникам  вдохновения, сил и выдержки, потому что именно они закрывают над нами небо и море. Дети могут гулять, город живет  и за это им большая благодарность. А одесситам главное  поддерживать своих защитников", — говорит Артем.

Що одесити бажають у день народження міста - фото 1
Одессит Артем с пожеланиями на День города. фото: Новини.LIVE

Отдельно звучат пожелания о красоте, здоровье и хорошем настроении. Люди напоминают: даже в непростые времена город остается таким же живописным и всегда стоит того, чтобы выйти и пройтись по его улицам.

"Пойти прогуляться, посмотреть на наш красивый город. У нас очень красиво. Ну и, вообще, здоровья, счастья и любви, желаю всем выдержки и вдохновения", — говорит Юлия.

Що одесити бажають у день народження міста
Одесситка Юлия о Дне города. Фото: Новини.LIVE

Пожелания силы и радости

Рядом с теплыми словами звучит и острая эмоция — желание победы и того, чтобы враг больше никогда не мог разрушить одесский праздник. Здесь говорят прямо: мы хотим не только спокойствия, но и справедливости, которая позволит городу снова праздновать в полную силу. Это пожелание звучит громко и искренне, потому что за ним стоит усталость от войны и стремление к скорейшему миру.

"Одесситам мы желаем, прежде всего, здоровья и мира. А тем, кто на нас стреляет,  чтобы их сила исчезла навсегда. А мы будем праздновать, как умеем: с танцами, весельем и хорошим настроением", — говорит Николай.

Микола про день Міста
Одессит Николай желает мира и здоровья. Фото: Новини.LIVE

В пожеланиях одесситов также чувствуется вера в справедливость и надежда на то, что Украина обязательно победит. Люди говорят о будущем, в котором ракеты и дроны останутся только в воспоминаниях, а враг больше никогда не будет иметь возможности вмешиваться в жизнь мирных городов. Это слова о восстановлении, о том, что Одесса снова станет безопасной и свободной.

"Я хочу, чтобы все эти ракеты и дроны, которые на нас летят, больше никогда не долетали. Чтобы они исчезли вместе с теми, кто их запускает. И чтобы Украина была свободной, а Одесса оставалась нашим прекрасным городом, где можно жить спокойно", — говорит Валентина.

ОДеситка про свято
Одесситка Валентина желает мира и спокойствия. Фото: Новини.LIVE

И одновременно звучит пожелание, которое можно назвать универсальным. Несмотря на все, одесситы желают друг другу жить и наслаждаться каждым днем, потому что жизнь — это самая большая ценность.

"Наслаждаться жизнью в первую очередь и просто жить, потому что жизнь  это один момент", — говорит Никита.

Одесит Микита про свято
Одессит Никита с пожеланием на День города. Фото: Новини.LIVE

Пожелания одесситов на День города разные по форме, но схожие по смыслу. Кто-то говорит о мире и благодарности защитникам, кто-то о победе и справедливости, кто-то о простых радостях и умении жить. И все это вместе составляет картину Одессе, которая остается сильной, жизнелюбивой и верной себе даже в самые тяжелые времена.

Ранее мы писали о том, что в школах Одессы прозвучали первые звонки, а также о том, какие изменения ждут одесситов в сентябре.

Одесса праздники города Украина поздравления Новости Одессы
Хлопонин Никита - Журналист
Автор:
Хлопонин Никита
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации