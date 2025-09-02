Пожелания одесситов на День города

Люди на улице. Фото: Новини.LIVE

День города для Одессы — это всегда больше, чем дата в календаре. Это возможность почувствовать общность, напомнить о силе и характере города у моря. В военное время праздник приобретает новый смысл: теплые слова, благодарность и надежды звучат громче любых концертов. Для жителей Южной Пальмиры это способ сохранить традицию и одновременно напомнить себе, что даже в сложные времена есть вещи, которые остаются важными, — любовь к своему городу, единство и вера в мирное будущее.

Журналисты Новини.LIVE спросили у горожан, что бы они пожелали одесситам в этот день.

Реклама

Читайте также:

Пожелания мира и поддержки

Сегодня главное, что хотят услышать одесситы, — это слова о мире и безопасности. Ведь от них зависит возможность выходить на улицы, гулять у моря и видеть улыбающихся детей. За этим стоит колоссальный труд и мужество военных, которые держат оборону. Поэтому пожелания ко Дню города неизбежно переплетаются с благодарностью тем, кто защищает страну и позволяет одесситам жить хотя бы частично нормальной жизнью.

"На День города одесситам желаю спокойствия и мирного неба. Нашим защитникам — вдохновения, сил и выдержки, потому что именно они закрывают над нами небо и море. Дети могут гулять, город живет — и за это им большая благодарность. А одесситам главное — поддерживать своих защитников", — говорит Артем.

Одессит Артем с пожеланиями на День города. фото: Новини.LIVE

Отдельно звучат пожелания о красоте, здоровье и хорошем настроении. Люди напоминают: даже в непростые времена город остается таким же живописным и всегда стоит того, чтобы выйти и пройтись по его улицам.

"Пойти прогуляться, посмотреть на наш красивый город. У нас очень красиво. Ну и, вообще, здоровья, счастья и любви, желаю всем выдержки и вдохновения", — говорит Юлия.

Одесситка Юлия о Дне города. Фото: Новини.LIVE

Пожелания силы и радости

Рядом с теплыми словами звучит и острая эмоция — желание победы и того, чтобы враг больше никогда не мог разрушить одесский праздник. Здесь говорят прямо: мы хотим не только спокойствия, но и справедливости, которая позволит городу снова праздновать в полную силу. Это пожелание звучит громко и искренне, потому что за ним стоит усталость от войны и стремление к скорейшему миру.

"Одесситам мы желаем, прежде всего, здоровья и мира. А тем, кто на нас стреляет, — чтобы их сила исчезла навсегда. А мы будем праздновать, как умеем: с танцами, весельем и хорошим настроением", — говорит Николай.

Одессит Николай желает мира и здоровья. Фото: Новини.LIVE

В пожеланиях одесситов также чувствуется вера в справедливость и надежда на то, что Украина обязательно победит. Люди говорят о будущем, в котором ракеты и дроны останутся только в воспоминаниях, а враг больше никогда не будет иметь возможности вмешиваться в жизнь мирных городов. Это слова о восстановлении, о том, что Одесса снова станет безопасной и свободной.

"Я хочу, чтобы все эти ракеты и дроны, которые на нас летят, больше никогда не долетали. Чтобы они исчезли вместе с теми, кто их запускает. И чтобы Украина была свободной, а Одесса оставалась нашим прекрасным городом, где можно жить спокойно", — говорит Валентина.

Одесситка Валентина желает мира и спокойствия. Фото: Новини.LIVE

И одновременно звучит пожелание, которое можно назвать универсальным. Несмотря на все, одесситы желают друг другу жить и наслаждаться каждым днем, потому что жизнь — это самая большая ценность.

"Наслаждаться жизнью в первую очередь и просто жить, потому что жизнь — это один момент", — говорит Никита.

Одессит Никита с пожеланием на День города. Фото: Новини.LIVE

Пожелания одесситов на День города разные по форме, но схожие по смыслу. Кто-то говорит о мире и благодарности защитникам, кто-то о победе и справедливости, кто-то о простых радостях и умении жить. И все это вместе составляет картину Одессе, которая остается сильной, жизнелюбивой и верной себе даже в самые тяжелые времена.

Ранее мы писали о том, что в школах Одессы прозвучали первые звонки, а также о том, какие изменения ждут одесситов в сентябре.