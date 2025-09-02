Побажання одеситів на День міста

Люди на вулиці. Фото: Новини.LIVE

День міста для Одеси — це завжди більше, ніж дата в календарі. Це нагода відчути спільність, нагадати про силу й характер міста біля моря. У воєнний час свято набуває нового змісту: теплі слова, вдячність і надії звучать голосніше за будь-які концерти. Для жителів Південної Пальміри це спосіб зберегти традицію й водночас нагадати собі, що навіть у складні часи є речі, які залишаються важливими, — любов до свого міста, єдність і віра у мирне майбутнє.

Журналісти Новини.LIVE запитали у містян, що б вони побажали одеситам цього дня.

Реклама

Читайте також:

Побажання миру і підтримки

Сьогодні головне, що хочуть почути одесити, — це слова про мир і безпеку. Адже від них залежить можливість виходити на вулиці, гуляти біля моря й бачити усміхнених дітей. За цим стоїть колосальна праця й мужність військових, які тримають оборону. Тому побажання до Дня міста неминуче переплітаються з подякою тим, хто захищає країну і дозволяє одеситам жити бодай частково нормальним життям.

"На День міста одеситам бажаю спокою й мирного неба. Нашим захисникам — наснаги, сил і витримки, бо саме вони закривають над нами небо й море. Діти можуть гуляти, місто живе — і за це їм велика вдячність. А одеситам головне — підтримувати своїх захисників", — каже Артем.

Одесит Артем з побажаннями на День міста. Фото: Новини.LIVE

Окремо звучать побажання про красу, здоров’я і гарний настрій. Люди нагадують: навіть у непрості часи місто залишається таким само мальовничим і завжди варте того, щоб вийти й пройтися його вулицями.

"Піти прогулятися, подивитися на наше гарне місто. У нас дуже красиво. Ну і, взагалі, здоров’я, щастя та любові, бажаю всім витримки та наснаги", — каже Юлія.

Одеситка Юлія про День міста. Фото: Новини.LIVE

Побажання сили та радості

Поруч із теплими словами звучить і гостра емоція — бажання перемоги й того, щоб ворог більше ніколи не міг зруйнувати одеське свято. Тут говорять прямо: ми хочемо не лише спокою, а й справедливості, яка дозволить місту знову святкувати на повну силу. Це побажання звучить голосно й щиро, бо за ним стоїть втома від війни й прагнення якнайшвидшого миру.

"Одеситам ми бажаємо, перш за все, здоров’я і миру. А тим, хто на нас стріляє, — щоб їхня сила зникла назавжди. А ми святкуватимемо, як уміємо: з танцями, веселощами і добрим настроєм", — каже Микола.

Одесит Микола бажає миру та здоров'я. Фото: Новини.LIVE

У побажаннях одеситів також відчувається віра у справедливість і надія на те, що Україна обов’язково переможе. Люди говорять про майбутнє, в якому ракети й дрони залишаться лише у спогадах, а ворог більше ніколи не матиме змоги втручатися в життя мирних міст. Це слова про відновлення, про те, що Одеса знову стане безпечною й вільною.

"Я хочу, щоб усі ці ракети й дрони, які на нас літають, більше ніколи не долітали. Щоб вони зникли разом із тими, хто їх запускає. І щоб Україна була вільною, а Одеса залишалася нашим прекрасним містом, де можна жити спокійно", — каже Валентина.

Одеситка Валентина бажає миру та спокою. Фото: Новини.LIVE

І водночас звучить побажання, яке можна назвати універсальним. Попри все, одесити бажають одне одному жити й насолоджуватися кожним днем, бо життя — це найбільша цінність.

"Насолоджуватися життям у першу чергу й просто жити, бо життя — це один момент", — каже Микита.

Одесит Микита з побажанням на День міста. Фото: Новини.LIVE

Побажання одеситів на День міста різні за формою, але схожі за змістом. Хтось говорить про мир і вдячність захисникам, хтось про перемогу та справедливість, хтось про прості радощі й уміння жити. І все це разом складає картину Одесі, яка залишається сильним, життєлюбним і вірним собі навіть у найважчі часи містом.

Раніше ми писали про те, що у школах Одеси пролунали перші дзвінки, а також про те, які зміни чекають на одеситів у вересні.