Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Що одесити бажають у день народження міста

Що одесити бажають у день народження міста

Ua ru
Дата публікації: 2 вересня 2025 08:20
Побажання одеситів на День міста
Люди на вулиці. Фото: Новини.LIVE

День міста для Одеси — це завжди більше, ніж дата в календарі. Це нагода відчути спільність, нагадати про силу й характер міста біля моря. У воєнний час свято набуває нового змісту: теплі слова, вдячність і надії звучать голосніше за будь-які концерти. Для жителів Південної Пальміри це спосіб зберегти традицію й водночас нагадати собі, що навіть у складні часи є речі, які залишаються важливими, — любов до свого міста, єдність і віра у мирне майбутнє.

 Журналісти Новини.LIVE запитали у містян, що б вони побажали одеситам цього дня.

Реклама
Читайте також:

Побажання миру і підтримки

Сьогодні головне, що хочуть почути одесити, — це слова про мир і безпеку. Адже від них залежить можливість виходити на вулиці, гуляти біля моря й бачити усміхнених дітей. За цим стоїть колосальна праця й мужність військових, які тримають оборону. Тому побажання до Дня міста неминуче переплітаються з подякою тим, хто захищає країну і дозволяє одеситам жити бодай частково нормальним життям.

"На День міста одеситам бажаю спокою й мирного неба. Нашим захисникам — наснаги, сил і витримки, бо саме вони закривають над нами небо й море. Діти можуть гуляти, місто живе — і за це їм велика вдячність. А одеситам головне — підтримувати своїх захисників",  — каже Артем.

Що одесити бажають у день народження міста - фото 1
Одесит Артем з побажаннями на День міста. Фото: Новини.LIVE

Окремо звучать побажання про красу, здоров’я і гарний настрій. Люди нагадують: навіть у непрості часи місто залишається таким само мальовничим і завжди варте того, щоб вийти й пройтися його вулицями. 

 "Піти прогулятися, подивитися на наше гарне місто. У нас дуже красиво. Ну і, взагалі, здоров’я, щастя та любові, бажаю всім витримки та наснаги", — каже Юлія.

Що одесити бажають у день народження міста
Одеситка Юлія про День міста. Фото: Новини.LIVE

Побажання сили та радості

Поруч із теплими словами звучить і гостра емоція — бажання перемоги й того, щоб ворог більше ніколи не міг зруйнувати одеське свято. Тут говорять прямо: ми хочемо не лише спокою, а й справедливості, яка дозволить місту знову святкувати на повну силу. Це побажання звучить голосно й щиро, бо за ним стоїть втома від війни й прагнення якнайшвидшого миру.

 "Одеситам ми бажаємо, перш за все, здоров’я і миру. А тим, хто на нас стріляє, — щоб їхня сила зникла назавжди. А ми святкуватимемо, як уміємо: з танцями, веселощами і добрим настроєм", — каже Микола.

Микола про день Міста
Одесит Микола бажає миру та здоров'я. Фото: Новини.LIVE

У побажаннях одеситів також відчувається віра у справедливість і надія на те, що Україна обов’язково переможе. Люди говорять про майбутнє, в якому ракети й дрони залишаться лише у спогадах, а ворог більше ніколи не матиме змоги втручатися в життя мирних міст. Це слова про відновлення, про те, що Одеса знову стане безпечною й вільною.

 "Я хочу, щоб усі ці ракети й дрони, які на нас літають, більше ніколи не долітали. Щоб вони зникли разом із тими, хто їх запускає. І щоб Україна була вільною, а Одеса залишалася нашим прекрасним містом, де можна жити спокійно", — каже Валентина.

ОДеситка про свято
Одеситка Валентина бажає миру та спокою. Фото: Новини.LIVE

І водночас звучить побажання, яке можна назвати універсальним. Попри все, одесити бажають одне одному жити й насолоджуватися кожним днем, бо життя — це найбільша цінність. 

 "Насолоджуватися життям у першу чергу й просто жити, бо життя — це один момент", — каже Микита.

Одесит Микита про свято
Одесит Микита з побажанням на День міста. Фото: Новини.LIVE

Побажання одеситів на День міста різні за формою, але схожі за змістом. Хтось говорить про мир і вдячність захисникам, хтось про перемогу та справедливість, хтось про прості радощі й уміння жити. І все це разом складає картину Одесі, яка залишається сильним, життєлюбним і вірним собі навіть у найважчі часи містом.

Раніше ми писали про те, що у школах Одеси пролунали перші дзвінки, а також про те, які зміни чекають на одеситів у вересні.

Одеса свята міста Україна привітання Новини Одеси
Хлопонін Микита - Журналіст
Автор:
Хлопонін Микита
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації