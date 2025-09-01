Відео
Головна Одеса У школах Одеси пролунали перші дзвінки — фото, як це було

У школах Одеси пролунали перші дзвінки — фото, як це було

Ua ru
Дата публікації: 1 вересня 2025 12:48
1 вересня в Одесі: як минув перший день у школах
Першокласники за партами. Фото: Новини.LIVE

У школах Одеси пролунав перший дзвоник. Для першокласників це був особливий і зворушливий день. Діти знайомилися з учителями та однокласниками, а батьки переживали не менше за своїх дітей. У класах панувала атмосфера радості, хвилювання і надії.

Журналісти Новини.LIVE побували на святковій лінійці та поспілкувалися з батьками та першокласниками.

Свято для першокласників

Перший день у школі завжди запам’ятовується на все життя. Цього року сотні маленьких одеситів уперше переступили поріг навчальних закладів. Для дітей це нові враження, а для батьків — гордість і хвилювання. Шестирічний Дмитро чекав з нетерпінням першого вересня — він нарешті сяде за парту, і попереду на нього чекає багато цікавого. 

"Мені перший день у школі добрий. Я не дуже сумую за садочком. З учителькою вже познайомився, вона мені сподобалась. Сьогодні нам роздавали квитки та розважали", — ділиться Дмитро.


Першокласник Дмитро. Фото: Новини.LIVE

Хвилювання батьків

Для батьків цей день став не менш важливим. Вони зізнаються, що це свято одночасно радісне і дуже хвилююче. Адже тепер їхні діти зробили ще один важливий крок до дорослого життя.

"Це дуже важливий день, адже мій син пішов у перший клас. Ми довго готувалися, прикрашали клас, купували все необхідне. Звісно, сьогодні було нелегко зібрати його зранку, не хотів йти. Думаю, буде період адаптації", — розповіла мама Дмитра Тетяна.


Одеситка Тетяна, мама першокласника. Фото: Новини.LIVE

Батьки та діти на порозі школи. Фото: Новини.LIVE

Цього року вперше до першого класу пішло 6 тисяч одеситів. На лінійці батьки більше нервують, ніж діти, адже це новий етап і для них. Тепер багатьом доведеться згадувати шкільну програму, щоби допомагати своїм чадам.

"Цей день важливий для кожного з батьків. Це новий етап життя — і для дитини, і для нас. Дуже хвилювалися, як вона сприйме школу. Хотіла йти, але нервувалась", — зазначила Алла.


Мама першокласника. Фото: Новини.LIVE

Діти на святковій лінійці. Фото: Новини.LIVE

Одеситка Олена зізнається, збирали дитину до школи довго. Довелося не лише підготуватись морально, а й фінансово витратитися. Ручки, зошити, рюкзаки, сорочки — все це дуже вдарило по гаманцю. Але все ж таки здивування викликало що тепер навчання в школі не 11, а 12 років.

"Це особливий день, бо мій син уперше пішов у перший клас. Ми готувалися і морально, і фінансово. Він хотів до школи, але здивувався, що вчитиметься аж 12 років. Для нашої сім’ї це дуже важливий крок", — додала Олена.


Жінка у шкільному коридорі. Фото: Новини.LIVE

Діти за партами. Фото: Новини.LIVE

Після святкової лінійки першого дзвінка всі школярі вирушили до своїх класів. Сьогодні на честь свята у них будуть ознайомчі уроки, а вже відзавтра розпочнеться повноцінне навчання.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, як встигнути оформити Пакунок школяра у "Дії". Також ми писали, що крім окладу вчителі можуть отримати додаткові гроші.

 

Одеса школи навчальний рік Одеська область Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
