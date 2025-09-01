Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса В школах Одессы прозвучали первые звонки — фото, как это было

В школах Одессы прозвучали первые звонки — фото, как это было

Ua ru
Дата публикации 1 сентября 2025 12:48
1 сентября в Одессе: как прошел первый день в школах
Первоклассники за партами. Фото: Новини.LIVE

В школах Одессы прозвучал первый звонок. Для первоклассников это был особенный и трогательный день. Дети знакомились с учителями и одноклассниками, а родители переживали не меньше за своих детей. В классах царила атмосфера радости, волнения и надежды.

Журналисты Новини.LIVE побывали на праздничной линейке и пообщались с родителями и первоклассниками.

Реклама
Читайте также:

Праздник для первоклассников

Первый день в школе всегда запоминается на всю жизнь. В этом году сотни маленьких одесситов впервые переступили порог учебных заведений. Для детей это новые впечатления, а для родителей — гордость и волнение. Шестилетний Дмитрий ждал с нетерпением первого сентября  он наконец-то сядет за парту и впереди его ждет много интересного.

"Для меня первый день в школе хороший. Я не очень скучаю по садику. С учительницей уже познакомился, она мне понравилась. Сегодня нам раздавали билеты и развлекали", — делится Дмитрий.

Одеса
Первоклассник Дмитрий. Фото: Новини.LIVE

Волнение родителей

Для родителей этот день стал не менее важным. Они признаются, что этот праздник одновременно радостный и очень волнительный. Ведь теперь их дети сделали еще один важный шаг к взрослой жизни.

"Это очень важный день, ведь мой сын пошел в первый класс. Мы долго готовились, украшали класс, покупали все необходимое. Конечно, сегодня было нелегко собрать его утром, не хотел идти. Думаю, будет период адаптации", — рассказала мама Дмитрия Татьяна.

Одеса
Одесситка Татьяна, мама первоклассника. Фото: Новини.LIVE
Одеса
Родители и дети на пороге школы. Фото: Новини.LIVE

В этом году впервые в первый класс пошло 6 тысяч одесситов. На линейке родители больше нервничают, чем дети, ведь это новый этап и для них. Теперь многим придется вспоминать школьную программу, чтобы помогать своим чадам.

"Этот день важен для каждого родителя. Это новый этап жизни — и для ребенка, и для нас. Очень волновались, как он воспримет школу. Хотела идти, но нервничала", — отметила Алла.

Одеса
Мама первоклассника. Фото: Новини.LIVE
Одеса
Дети на праздничной линейке. Фото: Новини.LIVE

Одесситка Елена признается, собирали ребенка в школу долго. Пришлось не только подготовиться морально, но и финансово потратиться. Ручки, тетради, рюкзаки, рубашки — все это очень ударило по кошельку. Но все же удивление вызвало что теперь обучение в школе не 11, а 12 лет.

"Это особый день, потому что мой сын впервые пошел в первый класс. Мы готовились и морально, и финансово. Он хотел в школу, но удивился, что будет учиться аж 12 лет. Для нашей семьи это очень важный шаг", — добавила Елена.

Одеса
Женщина в школьном коридоре. Фото: Новини.LIVE
Одеса
Дети за партами. Фото: Новини.LIVE

После праздничной линейки первого звонка все школьники отправились в свои классы. Сегодня в честь праздника у них будут больше ознакомительные уроки, а уже с завтрашнего дня начнется полноценное обучение.

Напомним, мы сообщали о том, как как успеть оформить Пакет школьника в "Дії". Также мы писали, что кроме оклада учителя могут получить дополнительные деньги.

 

Одесса школы учебный год Одесская область Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации