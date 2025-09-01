1 сентября в Одессе: как прошел первый день в школах

Первоклассники за партами. Фото: Новини.LIVE

В школах Одессы прозвучал первый звонок. Для первоклассников это был особенный и трогательный день. Дети знакомились с учителями и одноклассниками, а родители переживали не меньше за своих детей. В классах царила атмосфера радости, волнения и надежды.

Журналисты Новини.LIVE побывали на праздничной линейке и пообщались с родителями и первоклассниками.

Реклама

Читайте также:

Праздник для первоклассников

Первый день в школе всегда запоминается на всю жизнь. В этом году сотни маленьких одесситов впервые переступили порог учебных заведений. Для детей это новые впечатления, а для родителей — гордость и волнение. Шестилетний Дмитрий ждал с нетерпением первого сентября — он наконец-то сядет за парту и впереди его ждет много интересного.

"Для меня первый день в школе хороший. Я не очень скучаю по садику. С учительницей уже познакомился, она мне понравилась. Сегодня нам раздавали билеты и развлекали", — делится Дмитрий.

Первоклассник Дмитрий. Фото: Новини.LIVE

Волнение родителей

Для родителей этот день стал не менее важным. Они признаются, что этот праздник одновременно радостный и очень волнительный. Ведь теперь их дети сделали еще один важный шаг к взрослой жизни.

"Это очень важный день, ведь мой сын пошел в первый класс. Мы долго готовились, украшали класс, покупали все необходимое. Конечно, сегодня было нелегко собрать его утром, не хотел идти. Думаю, будет период адаптации", — рассказала мама Дмитрия Татьяна.

Одесситка Татьяна, мама первоклассника. Фото: Новини.LIVE

Родители и дети на пороге школы. Фото: Новини.LIVE

В этом году впервые в первый класс пошло 6 тысяч одесситов. На линейке родители больше нервничают, чем дети, ведь это новый этап и для них. Теперь многим придется вспоминать школьную программу, чтобы помогать своим чадам.

"Этот день важен для каждого родителя. Это новый этап жизни — и для ребенка, и для нас. Очень волновались, как он воспримет школу. Хотела идти, но нервничала", — отметила Алла.

Мама первоклассника. Фото: Новини.LIVE

Дети на праздничной линейке. Фото: Новини.LIVE

Одесситка Елена признается, собирали ребенка в школу долго. Пришлось не только подготовиться морально, но и финансово потратиться. Ручки, тетради, рюкзаки, рубашки — все это очень ударило по кошельку. Но все же удивление вызвало что теперь обучение в школе не 11, а 12 лет.

"Это особый день, потому что мой сын впервые пошел в первый класс. Мы готовились и морально, и финансово. Он хотел в школу, но удивился, что будет учиться аж 12 лет. Для нашей семьи это очень важный шаг", — добавила Елена.

Женщина в школьном коридоре. Фото: Новини.LIVE

Дети за партами. Фото: Новини.LIVE

После праздничной линейки первого звонка все школьники отправились в свои классы. Сегодня в честь праздника у них будут больше ознакомительные уроки, а уже с завтрашнего дня начнется полноценное обучение.

Напомним, мы сообщали о том, как как успеть оформить Пакет школьника в "Дії". Также мы писали, что кроме оклада учителя могут получить дополнительные деньги.