Стоит ли праздновать День города в Одессе во время войны?

Люди на улице. Фото: Новини.LIVE

День города всегда был главным праздником для одесситов. Каждый год до войны он превращался в масштабное событие: концерты на Потемкинской лестнице, выступления во дворах и на площадях, ярмарки, парады и салюты собирали десятки тысяч людей. Это был праздник на весь город, который создавал особую атмосферу и напоминал о неповторимом характере Одессы. Но война изменила формат жизни и отношение ко многим вещам, в том числе к празднованиям.

Журналисты Новини.LIVE спросили одесситов, как они относятся к возможному празднованию в этом году и надо ли тратить на это деньги?

Реклама

Читайте также:

Не ко времени

Когда страна воюет, любой праздник воспринимается иначе. Люди смотрят на него не только как на возможность развлечься, но и через призму потребностей, которые сейчас важнее. В такой ситуации массовые концерты или салюты для многих выглядят лишним, а главным аргументом становится простой вопрос: уместно ли тратить бюджетные деньги на развлечения, когда есть столько нерешенных проблем?

"Я считаю, что нет. Потому что есть более важные проблемы, и помощь тем переселенцам, которые переезжают, и вооруженным силам надо помогать", — говорит Татьяна.

Одесситка Татьяна о необходимости помощи переселенцам и военным. Фото: Новини.LIVE

Прозвучало и мнение, что праздновать можно, но делать это нужно очень осторожно и без размаха. Не все против самого факта празднования, но предлагают изменить его формат. Например, провести небольшие ярмарки, сделать камерные культурные мероприятия или тематические акции. Так город будет иметь свой День рождения, но без больших затрат и без скопления людей, что в условиях войны также важно.

"Я считаю, что, пожалуй, праздновать не стоит. Или если да, то не помпезно, не ярко, тихонько как-то. Возможно, какие-то ярмарки небольшие, но не громкие пения и не много людей вместе", — говорит Светлана.

Одесситка Светлана о том, как праздновать День города. Фото: Новини.LIVE

Городская традиция

С другой стороны, многие одесситы говорят, что людям сейчас как никогда нужен позитив. Постоянные тревоги, ограничения и новости с фронта истощают, и даже небольшой праздник может стать способом на какое-то время отвлечься и почувствовать, что жизнь продолжается. День города в этом смысле — важная дата, которая дает возможность хоть немного отдохнуть душой.

"Я считаю, что стоит, потому что у нас и так мало каких-то положительных моментов. И человеку надо как-то отдыхать своей душой. Поэтому я считаю, что пусть будет День города", — говорит Олег.

Одессит Олег о праздновании Дня города, фото: Новини.LIVE

Еще один важный момент — традиция. Для одесситов День города всегда был особым символом: от него ждали праздничного настроения, встреч и ощущения единства. Отказаться от этой даты полностью означало бы потерять часть городской идентичности. Поэтому даже в военных условиях люди говорят: празднование должно быть, но без дорогих концертов и аттракционов. Главное — не дать традиции исчезнуть, потому что она является частью одесской души.

"Это же День города. Мы всегда его праздновали. Можно не так много средств тратить, можно по минимуму сделать, но это надо сделать. Это наш город, это наш город, мы здесь живем", — говорит Елена.

Одесситка Елена о важности праздника в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Есть и те, кто смотрит на празднование как на способ разрядки. Люди отмечают, что за три с половиной года войны все устали от постоянного напряжения, и даже небольшое событие способно дать глоток воздуха.

"Вы знаете, с одной стороны, что не стоит, а с другой стороны, хочется людям сделать какой-то такой праздник, чтобы хоть немножко люди разгрузились от этого, потому что очень-очень все люди устали от этой ситуации, что у нас сейчас происходит", — говорит Ксения.

Одесситка Ксения о необходимости празднования Дня города. Фото: Новини.LIVE

Одесса всегда праздновала свой день громко и с размахом. Но сегодня в обществе звучат разные настроения: одни говорят, что главным приоритетом должна быть помощь военным и переселенцам, другие считают, что даже в сложное время нельзя отказываться от традиций и радости. Очевидно одно: День города остается важным символом для одесситов, и война изменила лишь форму его проведения, но не значение. Празднование можно сделать тише и скромнее, однако от самой идеи отказываться никто не готов.

Ранее мы писали, будут ли традиционные линейки на День знаний в Одессе, а также о том, прогрелась ли вода в море возле Одессы.