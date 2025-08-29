Яка температура води у морі - прогноз погоди в Одесі і області

Пляж в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 29 серпня, в Одесі буде мінлива хмарність, але опадів синоптики не обіцяють. Вода у морі вздовж узбережжя регіону залишиться прохолодною та буде триматися на рівні +16... +17°С.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Температура води у морі

За даними синоптиків Гідрометцентру, температура води у Чорному морі сьогодні не опуститься. Вона залишиться выдносно прохолодною та буде триматися на рівні +16... +17°С.

Погода в Одесі

Сьогодні в Одесі буде мінлива хмарність, але без опадів. Вітер очікується східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +16...+18 °C, а вдень потеплішає до +26...+28 °C.

Погода на Одещині

Одеську область також очікує мінлива хмарність та відсутність опадів. Вітер — східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +13...+18 °C, вдень — від +26 °C до +31°C. На автошляхах області видимість добра.

Погода на Одещині. Фото: скриншот повідомлення Гідрометцентру

