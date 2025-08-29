Відео
Головна Одеса Кінець літа — чи прогрілася вода в морі біля Одеси

Кінець літа — чи прогрілася вода в морі біля Одеси

Ua ru
Дата публікації: 29 серпня 2025 05:37
Яка температура води у морі - прогноз погоди в Одесі і області
Пляж в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 29 серпня, в Одесі буде мінлива хмарність, але опадів синоптики не обіцяють. Вода у морі вздовж узбережжя регіону залишиться прохолодною та буде триматися на рівні +16... +17°С.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Температура води у морі

За даними синоптиків Гідрометцентру, температура води у Чорному морі сьогодні не опуститься. Вона залишиться выдносно прохолодною та буде триматися на рівні +16... +17°С.

Погода в Одесі

Сьогодні в Одесі буде мінлива хмарність, але без опадів. Вітер очікується східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +16...+18 °C, а вдень потеплішає до +26...+28 °C. 

Погода на Одещині

Одеську область також очікує мінлива хмарність та відсутність опадів. Вітер — східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +13...+18 °C, вдень — від +26 °C до +31°C. На автошляхах області видимість добра. 

None - фото 1
Погода на Одещині. Фото: скриншот повідомлення Гідрометцентру

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, в якому році в Україні зникнуть зими та мороз. А також про те, яку погоду обіцяли синоптики протягом літа 2025 року.

погода Одеса Одеська область Новини Одеси прогноз погоди
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
