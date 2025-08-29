Какая температура воды в море - прогноз погоды в Одессе и области

Пляж в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 29 августа, в Одессе будет переменная облачность, но осадков синоптики не обещают. Вода в море вдоль побережья региона останется прохладной и будет держаться на уровне +16... +17°С.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Температура воды в море

По данным синоптиков Гидрометцентра, температура воды в Черном море сегодня не опустится. Она останется относительно прохладной и будет держаться на уровне +16... +17°С.

Погода в Одессе

Сегодня в Одессе будет переменная облачность, но без осадков. Ветер ожидается восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18 °C, а днем потеплеет до +26...+28 °C.

Погода в Одесской области

Одесскую область также ожидает переменная облачность и отсутствие осадков. Ветер — восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет достигать +13...+18 °C, днем — от +26 °C до +31 °C. На автодорогах области видимость хорошая.

Погода в Одесской области. Фото: скриншот сообщения Гидрометцентра

