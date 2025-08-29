Каким образом будут отмечать 1 сентября в Одессе

Дети на 1 сентября. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Полностью отменять торжественные мероприятия 1 сентября в Одессе, несмотря на войну, не будут. Однако руководство школ попросили проводить их, соблюдая определенные меры безопасности.

Об этом во время брифинга сообщила общественности директор департамента образования и науки одесского горсовета Елена Буйневич, сообщают журналисты Новини.LIVE.

1 сентября в Одессе

На День знаний 1 сентября в учебных заведениях Одессы традиционных линеек с большим количеством людей возле школ проводить не будут. Такое ограничение обусловлено мерами безопасности в связи с войной.

В Депертаменте образования также просят администрации учебных заведений не собирать большое количество детей в одном месте. Если же руководство какой-либо школы решит проводить праздничные мероприятия, то они обязательно должны проходить у входа в укрытие или внутри помещения.

"Обращаюсь и к педагогическим работникам, к администрациям школ, что вообще лишать детей торжеств не желательно. Просим только не создавать толпы на случай воздушной тревоги. Наиболее хорошим вариантом является проведение этих торжеств в актовых залах школ, то есть внутри и мы очень просим родителей не обижаться",— говорит директор департамента образования и науки одесского горсовета Елена Буйневич.

Елена Буйневич на брифинге. Фото: Новини.LIVE.

Напомним, недавно мы писали о том, насколько учебные заведения Одессы готовы к 1 сентября. А также о том, что в Одесской области продолжается проверка школ на наличие укрытий