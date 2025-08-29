Яким чином будуть відмічати 1 вересня в Одесі

Діти на 1 вересня. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Повністю відміняти урочисті заходи 1 вересня в Одесі, попри війну, не будуть. Однак керівництво шкіл попросили проводити їх, дотримуючись певних заходів безпеки.

Про це під час брифінгу повідомила громадскості директорка департаменту освіти і науки одеської міськради Олена Буйневич, повідомляють журналісти Новини.LIVE.

1 вересня в Одесі

На День знань 1 вересня в закладах освіти Одеси традиційних лінійок із великою кількістю людей біля шкіл проводити не будуть. Таке обмеження обумовлене заходами безпеки у зв'язку з війною.

У Депертаменті освіти просять адміністрації закладів освіти не збирати велику кількість дітей в одному місці. Якщо ж керівництво будь-якої школи вирішить проводити святкові заходи, то вони обов'язково мають відбуватися біля входу в укриття або всередині приміщень.

"Звертаюся і до педагогічних працівників, до адміністрацій шкіл, що взагалі позбавляти дітей урочистостей не бажано. Просимо лише не створювати натовпи на випадок повітряної тривоги. Найбільш гарним варіантом є проведення цих урочистостей в актових залах шкіл, тобто всередині і ми дуже просимо батьків не ображатись",— каже директорка департаменту освіти і науки одеської міськради Олена Буйневич.

Олена Буйневич на брифінгу. Фото: Новини.LIVE.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, наскільки заклади освіти Одеси готові до 1 вересня. А також про те, що на Одещині триває перевірка шкіл на наявність укриттів