Яким чином будуть відмічати 1 вересня в Одесі

День знань в Одесі — чи будуть традиційні лінійки
Повністю відміняти урочисті заходи 1 вересня в Одесі, попри війну, не будуть. Однак керівництво шкіл попросили проводити їх, дотримуючись певних заходів безпеки.
Про це під час брифінгу повідомила громадскості директорка департаменту освіти і науки одеської міськради Олена Буйневич, повідомляють журналісти Новини.LIVE.
1 вересня в Одесі
На День знань 1 вересня в закладах освіти Одеси традиційних лінійок із великою кількістю людей біля шкіл проводити не будуть. Таке обмеження обумовлене заходами безпеки у зв'язку з війною.
У Депертаменті освіти просять адміністрації закладів освіти не збирати велику кількість дітей в одному місці. Якщо ж керівництво будь-якої школи вирішить проводити святкові заходи, то вони обов'язково мають відбуватися біля входу в укриття або всередині приміщень.
"Звертаюся і до педагогічних працівників, до адміністрацій шкіл, що взагалі позбавляти дітей урочистостей не бажано. Просимо лише не створювати натовпи на випадок повітряної тривоги. Найбільш гарним варіантом є проведення цих урочистостей в актових залах шкіл, тобто всередині і ми дуже просимо батьків не ображатись",— каже директорка департаменту освіти і науки одеської міськради Олена Буйневич.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, наскільки заклади освіти Одеси готові до 1 вересня. А також про те, що на Одещині триває перевірка шкіл на наявність укриттів
Читайте Новини.LIVE!