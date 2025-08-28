Вартість проїзду в громадському транспорті в Одесі - яка вона та що взагалі відбувається

Проїзд в Одесі — як зміниться вартість із 1 вересня
Вартість проїзду у громадському транспорті для одеситів у вересні 2025 року жодним чином не зміниться. Ціни залишаться на тому ж рівні, на якому вони були й у серпні.
Новини.LIVE розповідають про тарифи на проїзд у міському транспорті в Одесі на вересень.
Вартість проїзду в громадському транспорті
Громадський транспорт:
- Трамвай і тролейбус — 15 грн.
- Маршрутки — 20 грн у місті, 40 грн до 6-го км Овідіопольської дороги.
- Поїздка з Одеси до Південного коштуватиме 70 грн. Це стосується маршрутів №67 і №68.
Проїзні квитки:
- Учні: 120 грн (один вид транспорту), 160 грн (обидва).
- Студенти: 240 грн (один), 340 грн (обидва).
- Населення: 420 грн (один), 567 грн (обидва).
- Службові поїздки: 630 грн (один), 756 грн (обидва).
Вартість паркування в Одесі
Вартість паркування у серпні 2025 року також залишиться на тому ж рівні, що й попереднього місяця. А саме:
- 30 грн/година.
Абонемент:
- 2 500 грн/місяць
- 28 000 грн/рік.
Додамо, деякі категорії громадян можуть паркуватися безплатно. Це стосується людей з інвалідністю, учасників бойових дій та працівників дипломатичних місій.
