Вартість проїзду в громадському транспорті в Одесі - яка вона та що взагалі відбувається

Вартість проїзду у громадському транспорті для одеситів у вересні 2025 року жодним чином не зміниться. Ціни залишаться на тому ж рівні, на якому вони були й у серпні.

Новини.LIVE розповідають про тарифи на проїзд у міському транспорті в Одесі на вересень.

Вартість проїзду в громадському транспорті

Громадський транспорт:

Трамвай і тролейбус — 15 грн.

Маршрутки — 20 грн у місті, 40 грн до 6-го км Овідіопольської дороги.

Поїздка з Одеси до Південного коштуватиме 70 грн. Це стосується маршрутів №67 і №68.

Проїзні квитки:

Учні: 120 грн (один вид транспорту), 160 грн (обидва).

Студенти: 240 грн (один), 340 грн (обидва).

Населення: 420 грн (один), 567 грн (обидва).

Службові поїздки: 630 грн (один), 756 грн (обидва).

Вартість паркування в Одесі

Вартість паркування у серпні 2025 року також залишиться на тому ж рівні, що й попереднього місяця. А саме:

30 грн/година.

Абонемент:

2 500 грн/місяць

28 000 грн/рік.

Додамо, деякі категорії громадян можуть паркуватися безплатно. Це стосується людей з інвалідністю, учасників бойових дій та працівників дипломатичних місій.

