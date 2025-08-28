Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Проїзд в Одесі — як зміниться вартість із 1 вересня

Проїзд в Одесі — як зміниться вартість із 1 вересня

Ua ru
Дата публікації: 28 серпня 2025 18:37
Вартість проїзду в громадському транспорті в Одесі - яка вона та що взагалі відбувається
Одеський трамвай. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Вартість проїзду у громадському транспорті для одеситів у вересні 2025 року жодним чином не зміниться. Ціни залишаться на тому ж рівні, на якому вони були й у серпні.

Новини.LIVE розповідають про тарифи на проїзд у міському транспорті в Одесі на вересень.

Реклама
Читайте також:

Вартість проїзду в громадському транспорті

Громадський транспорт:

  • Трамвай і тролейбус — 15 грн.
  • Маршрутки — 20 грн у місті, 40 грн до 6-го км Овідіопольської дороги.
  • Поїздка з Одеси до Південного коштуватиме 70 грн. Це стосується маршрутів №67 і №68.

Проїзні квитки:

  • Учні: 120 грн (один вид транспорту), 160 грн (обидва).
  • Студенти: 240 грн (один), 340 грн (обидва).
  • Населення: 420 грн (один), 567 грн (обидва).
  • Службові поїздки: 630 грн (один), 756 грн (обидва).

Вартість паркування в Одесі

Вартість паркування у серпні 2025 року також залишиться на тому ж рівні, що й попереднього місяця. А саме:

  • 30 грн/година.

Абонемент:

  • 2 500 грн/місяць
  • 28 000 грн/рік.

Додамо, деякі категорії громадян можуть паркуватися безплатно. Це стосується людей з інвалідністю, учасників бойових дій та працівників дипломатичних місій.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що на дорогах Одеси побільшає камер. А також про пільги на залізничні квитки для пенсіонерів.

Одеса Новини Одеси ціни проїзд громадський транспорт
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації