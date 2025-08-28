Стоимость проезда в общественном транспорте в Одессе - какая она и что вообще происходит

Проезд в Одессе — как изменится стоимость с 1 сентября
Стоимость проезда в общественном транспорте для одесситов в сентябре 2025 года никак не изменится. Цены останутся на том же уровне, на котором они были и в августе.
Стоимость проезда в общественном транспорте
Общественный транспорт:
- Трамвай и троллейбус — 15 грн.
- Маршрутки — 20 грн по городу, 40 грн до 6-го км Овидиопольской дороги.
- Поездка из Одессы в Южный будет стоить 70 грн. Это касается маршрутов №67 и №68.
Проездные билеты:
- Учащиеся: 120 грн (один вид транспорта), 160 грн (оба).
- Студенты: 240 грн (один), 340 грн (оба).
- Население: 420 грн (один), 567 грн (оба).
- Служебные поездки: 630 грн (один), 756 грн (оба).
Стоимость парковки в Одессе
Стоимость парковки в августе 2025 года также останется на том же уровне, что и в предыдущем месяце. А именно:
- 30 грн/час.
Абонемент:
- 2 500 грн/месяц
- 28 000 грн/год.
Добавим, некоторые категории граждан могут парковаться вообще бесплатно. Это касается людей с инвалидностью, участников боевых действий и работников дипломатических миссий.
