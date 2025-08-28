Стоимость проезда в общественном транспорте в Одессе - какая она и что вообще происходит

Одесский трамвай. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Стоимость проезда в общественном транспорте для одесситов в сентябре 2025 года никак не изменится. Цены останутся на том же уровне, на котором они были и в августе.

Новости.LIVE рассказывают о тарифах на проезд в городском транспорте в Одессе на сентябрь.

Реклама

Читайте также:

Стоимость проезда в общественном транспорте

Общественный транспорт:

Трамвай и троллейбус — 15 грн.

Маршрутки — 20 грн по городу, 40 грн до 6-го км Овидиопольской дороги.

Поездка из Одессы в Южный будет стоить 70 грн. Это касается маршрутов №67 и №68.

Проездные билеты:

Учащиеся: 120 грн (один вид транспорта), 160 грн (оба).

Студенты: 240 грн (один), 340 грн (оба).

Население: 420 грн (один), 567 грн (оба).

Служебные поездки: 630 грн (один), 756 грн (оба).

Стоимость парковки в Одессе

Стоимость парковки в августе 2025 года также останется на том же уровне, что и в предыдущем месяце. А именно:

30 грн/час.

Абонемент:

2 500 грн/месяц

28 000 грн/год.

Добавим, некоторые категории граждан могут парковаться вообще бесплатно. Это касается людей с инвалидностью, участников боевых действий и работников дипломатических миссий.

Напомним, недавно мы писали о том, что на дорогах Одессы станет больше камер. А также о льготах на железнодорожные билеты для пенсионеров.