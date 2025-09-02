Кто добавился в список городов-побратимов в Одессе ко дню рождения

Торжественное открытие табличек-указателей городов побратимов Одессы. Фото: Новини.LIVE/ Виктория Яслик

В Одессе во время празднования Дня города открыли две новые таблички-указатели, символизирующие расширение международной дружбы и партнерства. В этом году к городской "семье" официально присоединились сразу несколько новых собратьев из разных уголков мира.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE с места событий.

Указатели городов побратимов

Одесса наладила партнерство с одним из крупнейших туристических округов Республики Кения — Таита-Тавета. Также город заключил соглашения о сотрудничестве с двумя немецкими городами — Майнсом и Гейдельбергом. Символические знаки на Приморском бульваре должны подчеркивать не только географические расстояния, но и ценности, которые объединяют общины.

"Место, где мы стоим сейчас, — это паспорт нашей большой народной семьи. Это символические знаки, которые указывают не только на географию, но и на близость наших сердец и общие ценности. За год Одесса стала еще красивее на друзей. Мы подписали партнерские соглашения с тремя новыми городами. И каждое из них — это отдельная история доверия, солидарности и общего будущего", — подчеркнул во время церемонии городской голова Геннадий Труханов.

Городской голова Геннадий Труханов, на церемонии открытия табличек-указателей. Фото: Новини.LIVE/ Виктория Яслик

Торжественное открытие табличек на Биржевой площади. Фото: Новини.LIVE/ Виктория Яслик

Девушки барабанщицы на Биржевой площади в Одессе. Фото: Новини.LIVE/ Виктория Яслик

Подарок ко дню города

Ко Дню города Одесса также получила подарок от британского города Бристоль — пожарные машины, которые уже в ближайшее время помогут спасателям. Городские власти надеются, что вскоре Бристоль также будет официально вписан в "паспорт" побратимов Одессы.

"Эти указатели — не просто направления. Это знаки того, что есть город, который умеет дружить, быть благодарным и держать связь даже на тысячи километров. Но сегодня мы говорим не только об Одессе. Мы говорим об Украине, которая ежедневно борется за свободу и право быть частью мирового сообщества", — отметил городской голова Геннадий Труханов.

Подаренные пожарные машины для Одессы. Фото: Новини.LIVE/ Виктория Яслик

Указатели городов побратимов Одессы. Фото: Новини.LIVE/ Виктория Яслик

Церемония открытия новых табличек-указателей городов-побратимов в Одессе. Фото: Новини.LIVE/ Виктория Яслик

Каждый новый город-партнер становится еще одним голосом в поддержку Украины. А символические таблички в центре Одессы напоминают, что даже во времена войны город продолжает строить мосты дружбы со всем миром.

