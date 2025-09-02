Кто добавился в список городов-побратимов в Одессе ко дню рождения

В Одессе стало больше городов побратимов — теперь их 24
В Одессе во время празднования Дня города открыли две новые таблички-указатели, символизирующие расширение международной дружбы и партнерства. В этом году к городской "семье" официально присоединились сразу несколько новых собратьев из разных уголков мира.
Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE с места событий.
Указатели городов побратимов
Одесса наладила партнерство с одним из крупнейших туристических округов Республики Кения — Таита-Тавета. Также город заключил соглашения о сотрудничестве с двумя немецкими городами — Майнсом и Гейдельбергом. Символические знаки на Приморском бульваре должны подчеркивать не только географические расстояния, но и ценности, которые объединяют общины.
"Место, где мы стоим сейчас, — это паспорт нашей большой народной семьи. Это символические знаки, которые указывают не только на географию, но и на близость наших сердец и общие ценности. За год Одесса стала еще красивее на друзей. Мы подписали партнерские соглашения с тремя новыми городами. И каждое из них — это отдельная история доверия, солидарности и общего будущего", — подчеркнул во время церемонии городской голова Геннадий Труханов.
Подарок ко дню города
Ко Дню города Одесса также получила подарок от британского города Бристоль — пожарные машины, которые уже в ближайшее время помогут спасателям. Городские власти надеются, что вскоре Бристоль также будет официально вписан в "паспорт" побратимов Одессы.
"Эти указатели — не просто направления. Это знаки того, что есть город, который умеет дружить, быть благодарным и держать связь даже на тысячи километров. Но сегодня мы говорим не только об Одессе. Мы говорим об Украине, которая ежедневно борется за свободу и право быть частью мирового сообщества", — отметил городской голова Геннадий Труханов.
Каждый новый город-партнер становится еще одним голосом в поддержку Украины. А символические таблички в центре Одессы напоминают, что даже во времена войны город продолжает строить мосты дружбы со всем миром.
