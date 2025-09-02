В Одессе торжественно подняли флаг ко Дню города

Одессе 231 — перед мэрией развернули флаг города (фоторепортаж)
Сегодня, 2 сентября, в Одессе отмечают День города. Утром флаг города торжественно подняли на главном флагштоке города перед зданием мэрии.
Поднятие флага
На Биржевой площади с самого утра состоялось торжественное поднятие флага Одессы. На церемонии собрались горожане, военные и представители власти. На самой площади выстроились представители бригад со своими флагами.
Мэр Одессы Геннадий Труханов отметил, что в этом году из-за полномасштабной войны День города снова будет без масштабных празднований и салютов.
"Мы встречаем этот день не с фейерверками, а с верой. Не с громким праздником, а с глубокой благодарностью Силам обороны Украины за каждый день, когда Одесса стоит. Мы живем в городе, который стал символом стойкости, достоинства и взаимной поддержки", — сказал мэр.
На торжественное поднятие флага пришел и глава Одесской ОГА Олег Кипер. Он поблагодарил воинов за оборону города и области.
"Именно они защищают наш город от российского террора, дают нам возможность собираться здесь и свободно говорить о будущем", — добавил Кипер.
