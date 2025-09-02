В Одессе торжественно подняли флаг ко Дню города

Флаг Одессы возле горсовета. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 2 сентября, в Одессе отмечают День города. Утром флаг города торжественно подняли на главном флагштоке города перед зданием мэрии.



Об этом с места события сообщает корреспондент Новини.LIVE.

Поднятие флага

На Биржевой площади с самого утра состоялось торжественное поднятие флага Одессы. На церемонии собрались горожане, военные и представители власти. На самой площади выстроились представители бригад со своими флагами.

Курсанты ВМС на поднятии флага. Фото: Новини.LIVE

Флаги ЕС, Украины и Одессы. Фото: Новини.LIVE

Курсант и девушка в вышиванке возле горсовета. Фото: Новини.LIVE

Мэр Одессы Геннадий Труханов отметил, что в этом году из-за полномасштабной войны День города снова будет без масштабных празднований и салютов.



"Мы встречаем этот день не с фейерверками, а с верой. Не с громким праздником, а с глубокой благодарностью Силам обороны Украины за каждый день, когда Одесса стоит. Мы живем в городе, который стал символом стойкости, достоинства и взаимной поддержки", — сказал мэр.

Мэр Одессы во время речи. Фото: Новини.LIVE

Люди с флагами. Фото: Новини.LIVE

Военный оркестр на площади. Фото: Новини.LIVE



На торжественное поднятие флага пришел и глава Одесской ОГА Олег Кипер. Он поблагодарил воинов за оборону города и области.



"Именно они защищают наш город от российского террора, дают нам возможность собираться здесь и свободно говорить о будущем", — добавил Кипер.

Олег Кипер на торжественном мероприятии. Фото: Новини.LIVE

Курсанты со знаменами. Фото: Новини.LIVE

Гости на торжественном мероприятии. Фото: Новини.LIVE

