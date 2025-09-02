Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Одессе 231 — перед мэрией развернули флаг города (фоторепортаж)

Одессе 231 — перед мэрией развернули флаг города (фоторепортаж)

Ua ru
Дата публикации 2 сентября 2025 12:11
В Одессе торжественно подняли флаг ко Дню города
Флаг Одессы возле горсовета. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 2 сентября, в Одессе отмечают День города. Утром флаг города торжественно подняли на главном флагштоке города перед зданием мэрии.

Об этом с места события сообщает корреспондент Новини.LIVE.

Поднятие флага

На Биржевой площади с самого утра состоялось торжественное поднятие флага Одессы. На церемонии собрались горожане, военные и представители власти. На самой площади выстроились представители бригад со своими флагами.

Реклама
Читайте также:
Одеса
Курсанты ВМС на поднятии флага. Фото: Новини.LIVE
Одеса
Флаги ЕС, Украины и Одессы. Фото: Новини.LIVE
Одеса
Курсант и девушка в вышиванке возле горсовета. Фото: Новини.LIVE

Мэр Одессы Геннадий Труханов отметил, что в этом году из-за полномасштабной войны День города снова будет без масштабных празднований и салютов.

"Мы встречаем этот день не с фейерверками, а с верой. Не с громким праздником, а с глубокой благодарностью Силам обороны Украины за каждый день, когда Одесса стоит. Мы живем в городе, который стал символом стойкости, достоинства и взаимной поддержки", — сказал мэр.

Одеса
Мэр Одессы во время речи. Фото: Новини.LIVE
Одеса
Люди с флагами. Фото: Новини.LIVE
Одеса
Военный оркестр на площади. Фото: Новини.LIVE


На торжественное поднятие флага пришел и глава Одесской ОГА Олег Кипер. Он поблагодарил воинов за оборону города и области.

"Именно они защищают наш город от российского террора, дают нам возможность собираться здесь и свободно говорить о будущем", — добавил Кипер.

Одеса
Олег Кипер на торжественном мероприятии. Фото: Новини.LIVE
Одеса
Курсанты со знаменами. Фото: Новини.LIVE
Одеса
Гости на торжественном мероприятии. Фото: Новини.LIVE

Напомним, ко Дню Независимости в Одессе развернули огромный флаг. Также мы писали, что Залужный поздравил украинцев с Днем флага.

Одесса Одесская область Новости Одессы море праздник
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации