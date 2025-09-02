В Одесі урочисто підняли прапор до Дня міста

Одесі 231 — перед мерією розгорнули прапор міста (фоторепортаж)
Сьогодні, 2 вересня, в Одесі відзначають День міста. Зранку прапор міста урочисто підняли на головному флагштоку міста перед будівлею мерії.
Про це з місця події повідомляє кореспондент Новини.LIVE.
Підняття прапору
На Біржовій площі з самого ранку відбулося урочисте підняття прапора Одеси. На церемонії зібралися містяни, військові та представники влади. На самій площі вишикувалися представники бригад зі своїми прапорами.
Мер Одеси Геннадій Труханов зазначив, що цього року через повномасштабну війну День міста знову буде без масштабних святкувань та салютів.
"Ми зустрічаємо цей день не з феєрверками, а з вірою. Не з гучним святом, а з глибокою вдячністю Силам оборони України за кожен день, коли Одеса стоїть. Ми живемо в місті, яке стало символом стійкості, гідності та взаємної підтримки", — сказав мер.
На урочисте підняття прапора прийшов й очільник Одеської ОВА Олег Кіпер. Він подякував воїнам за оборону міста та області.
"Саме вони захищають наше місто від російського терору, дають нам можливість збиратися тут і вільно говорити про майбутнє", — додав Кіпер.
