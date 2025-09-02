Відео
Головна Одеса Одесі 231 — перед мерією розгорнули прапор міста (фоторепортаж)

Одесі 231 — перед мерією розгорнули прапор міста (фоторепортаж)

Ua ru
Дата публікації: 2 вересня 2025 12:11
В Одесі урочисто підняли прапор до Дня міста
Прапор Одеси біля міськради. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 2 вересня, в Одесі відзначають День міста. Зранку прапор міста урочисто підняли на головному флагштоку міста перед будівлею мерії.

Про це з місця події повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

Підняття прапору

На Біржовій площі з самого ранку відбулося урочисте підняття прапора Одеси. На церемонії зібралися містяни, військові та представники влади. На самій площі вишикувалися представники бригад зі своїми прапорами.

Одеса
Курсанти ВМС на підняті прапора. Фото: Новини.LIVE
Одеса
Прапори ЄС, України та Одеси. Фото: Новини.LIVE
Одеса
Курсант і дівчина у вишиванці біля міськради. Фото: Новини.LIVE

Мер Одеси Геннадій Труханов зазначив, що цього року через повномасштабну війну День міста знову буде без масштабних святкувань та салютів.

"Ми зустрічаємо цей день не з феєрверками, а з вірою. Не з гучним святом, а з глибокою вдячністю Силам оборони України за кожен день, коли Одеса стоїть. Ми живемо в місті, яке стало символом стійкості, гідності та взаємної підтримки", — сказав мер.

Одеса
Мер Одеси під час промови. Фото: Новини.LIVE
Одеса
Люди з прапорами. Фото: Новини.LIVE
Одеса
Військовий оркестр на площі. Фото: Новини.LIVE


На урочисте підняття прапора прийшов й очільник Одеської ОВА Олег Кіпер. Він подякував воїнам за оборону міста та області.

"Саме вони захищають наше місто від російського терору, дають нам можливість збиратися тут і вільно говорити про майбутнє", — додав Кіпер.

Одеса
Олег Кіпер на урочистому заході. Фото: Новини.LIVE
Одеса
Курсанти зі стягами. Фото: Новини.LIVE
Одеса
Гості на урочистому заході. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, до Дня Незалежності в Одесі розгорнули величезний прапор. Також ми писали, що Залужний привітам українців з Днем прапора.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
