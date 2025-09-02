В Одесі урочисто підняли прапор до Дня міста

Прапор Одеси біля міськради. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 2 вересня, в Одесі відзначають День міста. Зранку прапор міста урочисто підняли на головному флагштоку міста перед будівлею мерії.



Про це з місця події повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

Підняття прапору

На Біржовій площі з самого ранку відбулося урочисте підняття прапора Одеси. На церемонії зібралися містяни, військові та представники влади. На самій площі вишикувалися представники бригад зі своїми прапорами.

Курсанти ВМС на підняті прапора. Фото: Новини.LIVE

Прапори ЄС, України та Одеси. Фото: Новини.LIVE

Курсант і дівчина у вишиванці біля міськради. Фото: Новини.LIVE

Мер Одеси Геннадій Труханов зазначив, що цього року через повномасштабну війну День міста знову буде без масштабних святкувань та салютів.



"Ми зустрічаємо цей день не з феєрверками, а з вірою. Не з гучним святом, а з глибокою вдячністю Силам оборони України за кожен день, коли Одеса стоїть. Ми живемо в місті, яке стало символом стійкості, гідності та взаємної підтримки", — сказав мер.

Мер Одеси під час промови. Фото: Новини.LIVE

Люди з прапорами. Фото: Новини.LIVE

Військовий оркестр на площі. Фото: Новини.LIVE



На урочисте підняття прапора прийшов й очільник Одеської ОВА Олег Кіпер. Він подякував воїнам за оборону міста та області.



"Саме вони захищають наше місто від російського терору, дають нам можливість збиратися тут і вільно говорити про майбутнє", — додав Кіпер.

Олег Кіпер на урочистому заході. Фото: Новини.LIVE

Курсанти зі стягами. Фото: Новини.LIVE

Гості на урочистому заході. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, до Дня Незалежності в Одесі розгорнули величезний прапор. Також ми писали, що Залужний привітам українців з Днем прапора.