Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса В Одесі побільшало міст побратимів — тепер їх 24

В Одесі побільшало міст побратимів — тепер їх 24

Ua ru
Дата публікації: 2 вересня 2025 13:33
Хто додався до списку міст-побратимів в Одесі до дня народження
Урочисте відкриття табличок — покажчиків міст побратимів Одеси. Фото: Новини.LIVE/ Вікторія Яслик

В Одесі під час святкування Дня міста відкрили дві нові таблички-покажчики, що символізують розширення міжнародної дружби та партнерства. Цього року до міської "родини" офіційно приєдналися одразу кілька нових побратимів із різних куточків світу.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE з місця подій.

Реклама
Читайте також:

Вказівники міст побратимів 

Одеса налагодила партнерство з одним із найбільших туристичних округів Республіки Кенія — Таїта-Тавета. Також місто уклало угоди про співпрацю з двома німецькими містами — Майнсом і Гейдельбергом. Символічні знаки на Приморському бульварі мають підкреслювати не лише географічні відстані, а й цінності, які об’єднують громади.

"Місце, де ми стоїмо зараз, — це паспорт нашої великої народної родини. Це символічні знаки, які вказують не лише на географію, а й на близькість наших сердець і спільні цінності. За рік Одеса стала ще гарнішою на друзів. Ми підписали партнерські угоди з трьома новими містами. І кожна з них — це окрема історія довіри, солідарності та спільного майбутнього", — наголосили під час церемонії міський голова Геннадій Труханов.

міський голова Геннадій Труханов
Міський голова Геннадій Труханов, на церемонії відкриття табличок-покажчиків. Фото: Новини.LIVE/ Вікторія Яслик
Урочисте відкриття
Урочисте відкриття табличок на Біржовій площі. Фото: Новини.LIVE/ Вікторія Яслик
Урочистості до дня міста
Дівчата барабанниці на біржовій площі в Одесі. Фото: Новини.LIVE/ Вікторія Яслик 

Подарунок до дня міста 

 Дня міста Одеса також отримала подарунок від британського міста Бристоль — пожежні машини, які вже найближчим часом допоможуть рятувальникам. Міська влада сподівається, що незабаром Бристоль також буде офіційно вписано до "паспорта" побратимів Одеси.

"Ці покажчики — не просто напрямки. Це знаки того, що є місто, яке вміє дружити, бути вдячним і тримати зв’язок навіть на тисячі кілометрів. Але сьогодні ми говоримо не лише про Одесу. Ми говоримо про Україну, яка щодня бореться за свободу та право бути частиною світової спільноти", — зазначив міський голова Геннадій Труханов.

Подаровані пожежні машині
Подаровані пожежні машині для Одеси. Фото: Новини.LIVE/ Вікторія Яслик
Покажчики до міст побратимів
Покажчики міст побратимів Одеси. Фото: Новини.LIVE/ Вікторія Яслик
Церемонія відкриття
Церемонія відкриття нових табличок-покажчиків міст-побратимів в Одесі. Фото: Новини.LIVE/ Вікторія Яслик

Кожне нове місто-партнер стає ще одним голосом на підтримку України. А символічні таблички у центрі Одеси нагадують про те, що навіть у часи війни місто продовжує будувати мости дружби з усім світом.

Раніше ми писали, що в Одесі на честь дня міста розгорнули прапор перед мерією. А також про те коли насправді день міста Одеси 2 вересня чи 19 травня.

Одеса міста Україна Новини Одеси закордон співпраця
Вікторія Яслик - редактор
Автор:
Вікторія Яслик
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації