Хто додався до списку міст-побратимів в Одесі до дня народження

В Одесі під час святкування Дня міста відкрили дві нові таблички-покажчики, що символізують розширення міжнародної дружби та партнерства. Цього року до міської "родини" офіційно приєдналися одразу кілька нових побратимів із різних куточків світу.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE з місця подій.

Вказівники міст побратимів

Одеса налагодила партнерство з одним із найбільших туристичних округів Республіки Кенія — Таїта-Тавета. Також місто уклало угоди про співпрацю з двома німецькими містами — Майнсом і Гейдельбергом. Символічні знаки на Приморському бульварі мають підкреслювати не лише географічні відстані, а й цінності, які об’єднують громади.

"Місце, де ми стоїмо зараз, — це паспорт нашої великої народної родини. Це символічні знаки, які вказують не лише на географію, а й на близькість наших сердець і спільні цінності. За рік Одеса стала ще гарнішою на друзів. Ми підписали партнерські угоди з трьома новими містами. І кожна з них — це окрема історія довіри, солідарності та спільного майбутнього", — наголосили під час церемонії міський голова Геннадій Труханов.

Подарунок до дня міста

Дня міста Одеса також отримала подарунок від британського міста Бристоль — пожежні машини, які вже найближчим часом допоможуть рятувальникам. Міська влада сподівається, що незабаром Бристоль також буде офіційно вписано до "паспорта" побратимів Одеси.

"Ці покажчики — не просто напрямки. Це знаки того, що є місто, яке вміє дружити, бути вдячним і тримати зв’язок навіть на тисячі кілометрів. Але сьогодні ми говоримо не лише про Одесу. Ми говоримо про Україну, яка щодня бореться за свободу та право бути частиною світової спільноти", — зазначив міський голова Геннадій Труханов.

Кожне нове місто-партнер стає ще одним голосом на підтримку України. А символічні таблички у центрі Одеси нагадують про те, що навіть у часи війни місто продовжує будувати мости дружби з усім світом.

Раніше ми писали, що в Одесі на честь дня міста розгорнули прапор перед мерією. А також про те коли насправді день міста Одеси 2 вересня чи 19 травня.