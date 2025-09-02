В Одесі відкрили зірку художнику Геннадію Гармидеру

Відкриття нової зірки. Фото: Новини.LIVE

В Одесі святкування Дня міста традиційно не обходиться без нових імен на Алеї зірок. Цьогоріч алеї відкрили пам'ятну відзнаку на честь художника Геннадія Гармидера. Його творчість давно стала частиною культурного обличчя міста, тож поява його імені — символ вдячності та визнання.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE з місця подій.

Вшанування художника

В Одесі вже стало доброю традицією щороку відкривати нові зірки на Алеї слави. Для містян це не лише святкова подія, а й нагадування про тих, хто залишив яскравий слід у культурі, мистецтві чи суспільному житті. Це спосіб зберегти пам’ять про людей, які зробили наше місто впізнаваним у світі та подарували йому свою душу й талант. Кожна нова зірка — це визнання і подяка за творчість, яка формує обличчя Одеси, і за працю, що надихає наступні покоління.

"Ця традиція в нас щорічна: ми відкриваємо наші імена, імена тих, кого не маємо морального права забути. Забути тих, хто зробив Одесу — Одесою. І сьогодні ми відкриваємо зірку Геннадія Гармидера. Адже саме Геннадій, шановні друзі, не просто малював малюнки. Усі знають, що він розповідав про наше місто. І робив це дуже гарно, з душею.", — каже мер міста Геннадій Труханов.

Мер міста Одеса про Геннадія Гармидера. Фото: Новини.LIVE

Відкриття зірки художнику. Фото: Новини.LIVE

Зірка Геннадію Гармидеру. Фото: Новини.LIVE

Відкриття нової зірки на Алеї стало знаковою подією не лише для шанувальників мистецтва, а й для всієї одеської громади. Вшанування Геннадія Гармидера — це приклад того, як творчість однієї людини здатна піднести ціле місто. Художник залишив по собі спадщину, яка й досі говорить про любов до Одеси, її вулиць та людей. Для колег по цеху його ім’я — символ відданості професії та безмежної віри у мистецтво.

"Сьогодні засвітилася яркою зіркою наш видатний, поважний художник Геннадій Гармидер. Я хочу подякувати йому за працю, за відданість мистецтву. Він все своє життя цінував, шанував Одесу і прохваляв її. Я вдячний, що його ім'я сьогодні стало єдиною кандидатурою, яка перемогла цієї номінації. Це велика пошана спілці художників, це подяка творчості нашого міста.", — каже Голова Одеської Обласної організації національної спілки художників України Горбенко Анатолій.

Голова Одеської спілки художників Горбенко Анатолій про важливість цієї події. Фото: Новини.LIVE

Відкриття нової зірки на День міста. Фото: Новини.LIVE

Відкриття зірки художнику Геннадію Гармидеру. Фото: Новини.LIVE

Спогади про митця

За словами дружини Геннадія Гармидера — для художника Одеса була не просто містом біля моря, а живим організмом, у якому головним завжди залишалася людина й культура. Саме завдяки його працям сьогодні можна відчути, як митцем зберігалася історія та дух міста.

"Гармидер добре знав історію. У нього Одеса постає з перших її кроків. Він вивчав, він спілкувався з кризнавцями, зі старими одеситами, збирав свідчення з особистих архівів. І що він зображав? Живе місто, в якому живуть люди. Для нього Одеса була в першу чергу містом культурним. Де всім жилося комфортно. В першу чергу комфортно для розвитку своєї особистості.", — каже дружина художника Світлана.

Дружиина художника Світлана про його творчість. Фото: Новини.LIVE

Церемонія відкриття нового імені на Алеї зірок в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Дружина художника Світлана Крижевська. Фото: Новини.LIVE

Алея зірок в Одесі — це не лише символ традиції, а й жива історія, яку місто пише разом зі своїми митцями, науковцями та героями. Зірка Геннадія Гармидера стала ще одним нагадуванням про те, що справжнє мистецтво не зникає з часом, воно продовжує жити у картинах, у спогадах, у серцях тих, хто цінує й пам’ятає.

