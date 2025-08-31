Видео
Главная Одесса В Одессе переименовали 13-ю Суворовскую улицу — какое название

В Одессе переименовали 13-ю Суворовскую улицу — какое название

Ua ru
Дата публикации 31 августа 2025 14:56
Переименование улицы в Одессе в честь Николая Костомарова
Улица 13-я Суворовская, которую переименовали. Фото: скриншот с google/maps

В Одессе в Пересыпском районе 13-я Суворовская улица получила новое название. Теперь она носит имя украинского историка и мыслителя Николая Костомарова.

Об этом в воскресенье, 31 августа, сообщили в Одесском городском совете.

Читайте также:

Кто такой Николай Костомаров

Костомаров был не только ученым, но и настоящим идеологом украинской идентичности. Один из основателей Кирилло-Мефодиевского братства, он выступал против крепостничества и за развитие украинской культуры. Преподавая в Киевском университете, получил уважение студентов и коллег.

Его работы отличались тем, что он делал акцент не на царях и элите, а на роли простого народа в истории. Под псевдонимом Иеремия Галка писал художественные произведения, а также создал одну из первых украинских автобиографий. Владел несколькими европейскими языками и верил в славянское единство, подчеркивая одновременно самобытность украинцев.

Из-за участия в братстве Костомаров подвергся преследованиям и ссылке. Однако даже в изоляции он продолжал писать, оставив огромное наследие, которое вдохновляло поколения украинских мыслителей.

Напомним, мэр Одессы заявил, что мемориального комплекса на Европейской площади не будет. Также мы писали, что активисты обвиняют мэрию Одессы в намеренном торможении процесса дерусификации города.

Одесса Одесская область декоммунизация Новости Одессы переименования
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
