Переименование улицы в Одессе в честь Николая Костомарова

В Одессе в Пересыпском районе 13-я Суворовская улица получила новое название. Теперь она носит имя украинского историка и мыслителя Николая Костомарова.

Об этом в воскресенье, 31 августа, сообщили в Одесском городском совете.

Кто такой Николай Костомаров

Костомаров был не только ученым, но и настоящим идеологом украинской идентичности. Один из основателей Кирилло-Мефодиевского братства, он выступал против крепостничества и за развитие украинской культуры. Преподавая в Киевском университете, получил уважение студентов и коллег.

Его работы отличались тем, что он делал акцент не на царях и элите, а на роли простого народа в истории. Под псевдонимом Иеремия Галка писал художественные произведения, а также создал одну из первых украинских автобиографий. Владел несколькими европейскими языками и верил в славянское единство, подчеркивая одновременно самобытность украинцев.

Из-за участия в братстве Костомаров подвергся преследованиям и ссылке. Однако даже в изоляции он продолжал писать, оставив огромное наследие, которое вдохновляло поколения украинских мыслителей.

