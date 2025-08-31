Відео
Головна Одеса В Одесі перейменували 13-ту Суворовську вулицю — яка нова назва

В Одесі перейменували 13-ту Суворовську вулицю — яка нова назва

Ua ru
Дата публікації: 31 серпня 2025 14:56
Перейменування вулиці в Одесі на честь Миколи Костомарова
Вулиця 13-та Суворовська, яку перейменували. Фото: скриншот з google/maps

В Одесі у Пересипському районі 13-та Суворовська вулиця отримала нову назву. Тепер вона має ім’я українського історика та мислителя Миколи Костомарова.

Про це у неділю, 31 серпня, повідомили в Одеській міській раді.

Читайте також:

Хто такий Микола Костомаров

Костомаров був не лише науковцем, а й справжнім ідеологом української ідентичності. Один із засновників Кирило-Мефодіївського братства, він виступав проти кріпацтва та за розвиток української культури. Викладаючи у Київському університеті, здобув повагу студентів і колег.

Його праці вирізнялися тим, що він робив акцент не на царях і еліті, а на ролі простого народу в історії. Під псевдонімом Ієремія Галка писав художні твори, а також створив одну з перших українських автобіографій. Володів кількома європейськими мовами та вірив у слов’янську єдність, підкреслюючи водночас самобутність українців.

Через участь у братстві Костомаров зазнав переслідувань і заслання. Однак навіть в ізоляції він продовжував писати, залишивши величезну спадщину, яка надихала покоління українських мислителів.

Нагадаємо, мер Одеси заявив, що меморіального комплексу на Європейській площі не буде. Також ми писали, що активісти звинувачують мерію Одеси у навмисному гальмуванні процесу дерусифікації міста.

Одеса Одеська область декомунізація Новини Одеси перейменування
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
