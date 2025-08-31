Перейменування вулиці в Одесі на честь Миколи Костомарова

Вулиця 13-та Суворовська, яку перейменували. Фото: скриншот з google/maps

В Одесі у Пересипському районі 13-та Суворовська вулиця отримала нову назву. Тепер вона має ім’я українського історика та мислителя Миколи Костомарова.

Про це у неділю, 31 серпня, повідомили в Одеській міській раді.

Хто такий Микола Костомаров

Костомаров був не лише науковцем, а й справжнім ідеологом української ідентичності. Один із засновників Кирило-Мефодіївського братства, він виступав проти кріпацтва та за розвиток української культури. Викладаючи у Київському університеті, здобув повагу студентів і колег.

Його праці вирізнялися тим, що він робив акцент не на царях і еліті, а на ролі простого народу в історії. Під псевдонімом Ієремія Галка писав художні твори, а також створив одну з перших українських автобіографій. Володів кількома європейськими мовами та вірив у слов’янську єдність, підкреслюючи водночас самобутність українців.

Через участь у братстві Костомаров зазнав переслідувань і заслання. Однак навіть в ізоляції він продовжував писати, залишивши величезну спадщину, яка надихала покоління українських мислителів.

