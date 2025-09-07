В Одесі перейменували провулок на честь Михайла Слабченка

2-й провулок Васнецова, який перейменували. Фото: скриншот з google/maps

У Київському районі Одеси перейменували 2-й провулок Васнецова. Тепер він має ім’я Михайла Слабченка — українського історика, академіка та просвітянина, доля якого стала символом трагедії інтелігенції часів репресій.

Про це у неділю, 7 серпня, повідомили в Одеській міській раді.

Перейменування в Одесі

Одеська міська рада ухвалила рішення перейменувати 2-й провулок Васнецова у Київському районі на провулок Михайла Слабченка. Вулиця тепер має ім’я видатного українського науковця, чия доля нерозривно пов’язана з Одещиною.

Хто такий Михайло Слабченко

Михайло Слабченко народився в Нерубайських хуторах поблизу Одеси. Він пройшов шлях від робітника порту до професора й академіка. У 1920-х роках викладав в Одеському інституті народної освіти, був одним із засновників археологічного інституту в місті.

У 1929 році Слабченка обрали академіком Всеукраїнської академії наук. Та вже через рік його заарештували у справі "Спілки визволення України". Сина Тараса розстріляли, а самого історика засудили до 10 років ув’язнення. Після звільнення він жив у злиднях, працював учителем і так і не зміг повернутися до науки.

Меморіальна дошка історику

Лише у 1989 році Михайла та його сина було реабілітовано. Сьогодні його ім’я увічнюють в Одесі: у 2015 році на корпусі університету Мечникова відкрили меморіальну дошку, а тепер і провулок у Київському районі матиме його ім’я.

Нагадаємо, в Одесі прийняли рішення про демонтаж пам’ятника Ісааку Бабелю. Також ми писали, що мер міста Геннадій Труханов відмовив активістам Одеси, які клопотали про надання інсталяції на честь памʼяті загиблих військових на Європейській площі статусу меморіалу місцевого значення.