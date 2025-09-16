Видео
Главная Одесса Одесчина без Пушкина — в области переименовали все улицы

Одесчина без Пушкина — в области переименовали все улицы

Ua ru
Дата публикации 16 сентября 2025 09:21
В Одесской области переименовали последние улицы Пушкина
Указатель с названием улицы Пушкина. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одесской области переименовали последние улицы, носившие имя русского поэта Пушкина. Вместо них появились новые названия, которые выбрали местные общины. Активисты говорят, что это решение далось непросто, но оно стало важным шагом в избавлении от российского наследия.

Об этом сообщили активисты ОО "Деколонизация.Украина".

Читайте также:

Последние улицы

В Одесской области завершили процесс дерусификации топонимов, связанных с русским поэтом Александром Пушкиным. Активисты сообщили, что последние улицы с его именем переименовали в Любашевской громаде.

Теперь в поселке Любашевка улица Пушкина стала улицей Добробута, а вместо советского названия "8 Марта" появилась улица Мартовская. Улицу Чайковского переименовали в Благодатную, Чехова — в Соборную. Улица и переулок Осипенко получили новые названия — Непокоренных и Возрождения. В селе Троицкое также произошло символическое переименование — там улица Пушкина теперь носит название Защитников Украины.

По словам активистов, часть их предложений местные власти не поддержали. Однако отмечают, что главный вопрос окончательно закрыт — на карте Одесской области больше нет улиц Пушкина.

Напомним, мы писали, в Одессе переулок назвали в честь репрессированного историка. Также мы сообщали о том, почему Одесса прощается с памятником Бабелю.

Одесса Одесская область декоммунизация улицы Новости Одессы переименования
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
