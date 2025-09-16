В Одеській області перейменували останні вулиці Пушкіна

Вказівник з назвою вулиці Пушкіна. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одеській області перейменували останні вулиці, що носили ім’я російського поета Пушкіна. Замість них з’явилися нові назви, які обрали місцеві громади. Активісти кажуть, що це рішення далося непросто, але воно стало важливим кроком у позбавленні від російської спадщини.

Про це повідомили активісти ГО "Деколонізація.Україна".

Останні вулиці

На Одещині завершили процес дерусифікації топонімів, пов’язаних із російським поетом Олександром Пушкіним. Активісти повідомили, що останні вулиці з його ім’ям перейменували у Любашівській громаді.

Тепер у селищі Любашівка вулиця Пушкіна стала вулицею Добробуту, а замість радянської назви "8 Березня" з’явилася вулиця Березнева. Вулицю Чайковського перейменували на Благодатну, Чехова — на Соборну. Вулиця та провулок Осипенка отримали нові назви — Незкорених та Відродження. У селі Троїцьке також відбулося символічне перейменування — там вулиця Пушкіна тепер носить назву Захисників України.

За словами активістів, частину їхніх пропозицій місцева влада не підтримала. Однак зауважують, що головне питання остаточно закрите — на карті Одещини більше немає вулиць Пушкіна.

Нагадаємо, ми писали, в Одесі провулок назвали на честь репресованого історика. Також ми повідомляли про те, чому Одеса прощається із пам'ятником Бабелю.