Переименование улиц в Одессе и парк Леси Украинки и парк Леси Украинки

В Одессе готовятся к очередным переименованиям. Две улицы получат имена погибших военных, а парк на Фонтанской может стать парком Леси Украинки.

Соответствующий проект решения вынесут на сессию горсовета уже 24 сентября.

Какие улицы переименуют в Одессе

Улицу Чапаева в Пересыпском районе предлагают назвать в честь военного Вячеслава Кириллова. Он в 2014 году вступил в спецподразделение "Шторм", а затем присоединился к полку "Азов". Погиб в боях возле Широкино 15 февраля 2015 года. Герой похоронен в Одессе и отмечен орденом "За мужество" III степени.

Среднюю улицу в Хаджибейском районе хотят назвать в честь Александра Свища. Он служил в Третьей отдельной штурмовой бригаде, воевал под Киевом, Запорожьем, Херсоном и в Донецкой области. 12 сентября 2023 года погиб во время задания возле Бахмута. Посмертно получил орден "За мужество" III степени и Золотую Звезду Героя Украины.

Переименование парка в Одессе

Отдельно планируют переименовать парк на углу Фонтанской дороги и проспекта Леси Украинки — теперь он может носить имя поэтессы. Также в Киевском районе улицы Сакко и Архитектора Дмитренко объединят под единым названием — улица Архитектора Дмитренко.

Эти изменения обсуждались во время общественного голосования с 1 мая по 1 июля 2025 года. Одесситы поддержали именно эти варианты. А вот идея назвать Канатный переулок в честь румынского поэта Михая Эминеску поддержки не получила.

Напомним, активисты утверждают, что в Одесской области осталось переименовать более 150 улиц. Также мы писали, что в регионе переименовали все улицы, носившие имя русского поэта Пушкина.