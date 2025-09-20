Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса В Одессе вскоре переименуют несколько улиц и парк — детали

В Одессе вскоре переименуют несколько улиц и парк — детали

Ua ru
Дата публикации 20 сентября 2025 14:52
Переименование улиц в Одессе и парк Леси Украинки и парк Леси Украинки
Указатель с названиями городов в Одессе. фото иллюстративное: truonline

В Одессе готовятся к очередным переименованиям. Две улицы получат имена погибших военных, а парк на Фонтанской может стать парком Леси Украинки.

Соответствующий проект решения вынесут на сессию горсовета уже 24 сентября.

Реклама
Читайте также:

Какие улицы переименуют в Одессе

Улицу Чапаева в Пересыпском районе предлагают назвать в честь военного Вячеслава Кириллова. Он в 2014 году вступил в спецподразделение "Шторм", а затем присоединился к полку "Азов". Погиб в боях возле Широкино 15 февраля 2015 года. Герой похоронен в Одессе и отмечен орденом "За мужество" III степени.

Среднюю улицу в Хаджибейском районе хотят назвать в честь Александра Свища. Он служил в Третьей отдельной штурмовой бригаде, воевал под Киевом, Запорожьем, Херсоном и в Донецкой области. 12 сентября 2023 года погиб во время задания возле Бахмута. Посмертно получил орден "За мужество" III степени и Золотую Звезду Героя Украины.

Переименование парка в Одессе

Отдельно планируют переименовать парк на углу Фонтанской дороги и проспекта Леси Украинки — теперь он может носить имя поэтессы. Также в Киевском районе улицы Сакко и Архитектора Дмитренко объединят под единым названием — улица Архитектора Дмитренко.

Эти изменения обсуждались во время общественного голосования с 1 мая по 1 июля 2025 года. Одесситы поддержали именно эти варианты. А вот идея назвать Канатный переулок в честь румынского поэта Михая Эминеску поддержки не получила.

Напомним, активисты утверждают, что в Одесской области осталось переименовать более 150 улиц. Также мы писали, что в регионе переименовали все улицы, носившие имя русского поэта Пушкина.

Одесса Одесская область декоммунизация парки Новости Одессы переименования
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации