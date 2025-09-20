Суд над Трухановым в ВАКС - новые слушания

Мэр Одессы Геннадий Труханов. Фото: truonline

В Высшем антикоррупционном суде завершили подготовительный этап по делу мэра Одессы Геннадия Труханова и его соратников. Далее начнутся слушания по существу, которые могут стать ключевыми. Следствие инкриминирует создание преступной организации, махинации с землей и отмывание денег. Общий ущерб оценивается в сотни миллионов гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали из заседания Высшего антикоррупционного суда от 19 сентября.

Слушания против мэра Одессы

С заседания стало известно, что ВАКС переходит к рассмотрению дела Труханова и его окружения по существу. На подготовительный этап ушло полгода, поскольку защита подавала многочисленные жалобы и ходатайства, затягивая процесс.

В деле более 300 томов материалов и около 500 свидетелей. Среди обвиняемых — мэр Одессы Геннадий Труханов, его заместитель Павел Вугельман, бывший прокурор области Олег Жученко и другие. По версии следствия, все они действовали под руководством бизнесмена Владимира Галантерника, который сейчас находится в розыске.

Им инкриминируют создание преступной организации, хищение и отмывание средств, а также злоупотребление властью. По данным НАБУ, убытки города составляют более 689 миллионов гривен.

Какие обвинения против Геннадия Труханова

По версии следствия, в 2016-2019 годах участники схемы передавали земли Одессы заранее определенным застройщикам без конкурса. В результате они завладели шестью участками на Аркадийском (Гагаринском) плато, улицах Варненской, Жаботинского и Академической. На этих территориях уже возведены жилые комплексы Sea View, Альтаир-3 и апарт-комплекс Морская резиденция

Напомним, Геннадий Труханов в праздничном видеопоздравлении ко Дню города вспомнил о российских литераторах и использовал советскую песню. Также городской голова распорядился выделить средства на реконструкцию парка "им. Савицкого", где в 2024 году мэр планировал создать отдельную зону "Имперского и советского прошлого".