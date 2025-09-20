Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Махинации с землей — стартуют новые слушания против мэра Одессы

Махинации с землей — стартуют новые слушания против мэра Одессы

Ua ru
Дата публикации 20 сентября 2025 11:20
Суд над Трухановым в ВАКС - новые слушания
Мэр Одессы Геннадий Труханов. Фото: truonline

В Высшем антикоррупционном суде завершили подготовительный этап по делу мэра Одессы Геннадия Труханова и его соратников. Далее начнутся слушания по существу, которые могут стать ключевыми. Следствие инкриминирует создание преступной организации, махинации с землей и отмывание денег. Общий ущерб оценивается в сотни миллионов гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали из заседания Высшего антикоррупционного суда от 19 сентября.

Реклама
Читайте также:

Слушания против мэра Одессы

С заседания стало известно, что ВАКС переходит к рассмотрению дела Труханова и его окружения по существу. На подготовительный этап ушло полгода, поскольку защита подавала многочисленные жалобы и ходатайства, затягивая процесс.

В деле более 300 томов материалов и около 500 свидетелей. Среди обвиняемых — мэр Одессы Геннадий Труханов, его заместитель Павел Вугельман, бывший прокурор области Олег Жученко и другие. По версии следствия, все они действовали под руководством бизнесмена Владимира Галантерника, который сейчас находится в розыске.

Им инкриминируют создание преступной организации, хищение и отмывание средств, а также злоупотребление властью. По данным НАБУ, убытки города составляют более 689 миллионов гривен.

Какие обвинения против Геннадия Труханова

По версии следствия, в 2016-2019 годах участники схемы передавали земли Одессы заранее определенным застройщикам без конкурса. В результате они завладели шестью участками на Аркадийском (Гагаринском) плато, улицах Варненской, Жаботинского и Академической. На этих территориях уже возведены жилые комплексы Sea View, Альтаир-3 и апарт-комплекс Морская резиденция

Напомним, Геннадий Труханов в праздничном видеопоздравлении ко Дню города вспомнил о российских литераторах и использовал советскую песню. Также городской голова распорядился выделить средства на реконструкцию парка "им. Савицкого", где в 2024 году мэр планировал создать отдельную зону "Имперского и советского прошлого".

Одесса суд Геннадий Труханов Одесская область ВАКС Новости Одессы
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации