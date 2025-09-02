Видео
Україна
Мэра Одессы обвиняют в нарушении закона на День города — детали

Мэра Одессы обвиняют в нарушении закона на День города — детали

Ua ru
Дата публикации 2 сентября 2025 18:03
Труханов поздравил Одессу с Днем города, вспомнив русских писателей
Геннадий Труханов на поднятии флага Одессы. Фото: Новости.LIVE

Городской голова Одессы Геннадий Труханов в праздничном видеопоздравлении ко Дню города вспомнил о российских литераторах и использовал советскую песню. Активисты заявили, что это противоречит закону о деколонизации, и призвали власти отреагировать.

Об этом сообщили в общественной организации "Деколонизация.Украина".

Что сказал мэр

Сегодня мэр Одессы Геннадий Труханов опубликовал видеопоздравление с Днем города. В обращении он назвал имена исторических деятелей, которые, по его словам, внесли вклад в развитие Одессы: герцога де Ришелье, инженера Франца де Воллана, графа де Ланжерона и архитекторов Боффо, Торричелли и Моранди.

Далее Труханов вспомнил писателей Валентина Катаева, Эдуарда Багрицкого, Исаака Бабеля, Ильфа и Петрова, Юрия Олешу, Константина Паустовского и Михаила Жванецкого. Он подчеркнул, что именно они сделали Одессу литературной легендой. В видео также использовали песню советского артиста Леонида Утесова "У Черного моря", а финальные слова мэр произнес на русском языке.

Читайте также:

Реакция общественности

На это отреагировали активисты общественной организации "Деколонизация. Украина". Они назвали ролик "абсолютным дерзким нарушением закона о деколонизации" и обратились к председателю Украинского института национальной памяти с просьбой дать оценку ситуации. Общественные деятели также отметили, что настоящей датой основания Одессы считают 19 мая 1415 года, когда в документах впервые упомянуто поселение Коцюбиев.

Напомним, в Одессе ко Дню города провели совместную молитву. Также мы писали, что в Одессе стало больше городов-побратимов.

Одесса скандал Геннадий Труханов Одесская область Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
