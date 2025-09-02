Труханов привітав Одесу з Днем міста, згадавши російських письменників

Мера Одеси звинувачують в порушені закону на День міста — деталі
Міський голова Одеси Геннадій Труханов у святковому відеопривітанні до Дня міста згадав про російських літераторів і використав радянську пісню. Активісти заявили, що це суперечить закону про деколонізацію, і закликали владу відреагувати.
Про це повідомили в громадській організації "Деколонізація.Україна".
Що сказав мер
Сьогодні мер Одеси Геннадій Труханов опублікував відеопривітання з Днем міста. У зверненні він назвав імена історичних діячів, які, за його словами, зробили внесок у розвиток Одеси: герцога де Рішельє, інженера Франца де Воллана, графа де Ланжерона та архітекторів Боффо, Торрічеллі й Моранді.
Далі Труханов згадав письменників Валентина Катаєва, Едуарда Багрицького, Ісаака Бабеля, Ільфа і Петрова, Юрія Олешу, Констянтина Паустовського та Михайла Жванецького. Він підкреслив, що саме вони зробили Одесу літературною легендою. У відео також використали пісню радянського артиста Леоніда Утьосова "У Чорного моря", а фінальні слова мер промовив російською мовою.
Реакція громадськості
На це відреагували активісти громадської організації "Деколонізація. Україна". Вони назвали ролик "абсолютним зухвалим порушенням закону про деколонізацію" та звернулися до голови Українського інституту національної пам’яті з проханням дати оцінку ситуації. Громадські діячі також наголосили, що справжньою датою заснування Одеси вважають 19 травня 1415 року, коли в документах уперше згадано поселення Коцюбіїв.
