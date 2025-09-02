Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Молитва за Одесу — у день міста всі конфесії об'єдналися

Молитва за Одесу — у день міста всі конфесії об'єдналися

Ua ru
Дата публікації: 2 вересня 2025 14:14
Молитва за Одесу на День міста біля пам’ятника Дюку
Священнослужителі біля пам'ятника Дюку в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 2 вересня, в Одесі біля пам’ятника Дюку відбулася міжконфесійна молитва-благословення  за місто. Священнослужителі різних церков і релігійних організацій молилися за мир, добробут одеситів і захисників України. Захід об’єднав духовенство та мешканців міста у спільному прагненні до безпеки.

Про це повідомляють кореспонденти Новини.LIVE з місця події.

Реклама
Читайте також:

Молитви за мир

У День міста, біля пам’ятника Дюку де Рішельє відбулася спільна молитва-благословення за Одесу. Її організувала Рада Церков і релігійних організацій Одеси та області. Священнослужителі різних християнських конфесій та представники інших релігійних громад піднесли молитви за мир і безпеку міста, за добробут його мешканців, а також за мудрість і благословення для влади.

Секретар Ради церков Роман Медяник пояснив, що головна мета заходу — спільна молитва за Одесу та її мешканців.
 
"Ми знаємо, що перемога і мир можливі лише завдяки Його силі. Війна об’єднала священників різних конфесій, стерла кордони між нами. Сьогодні ми разом просимо миру для міста і країни", — розповів Роман Медяник.

Одеса
Роман Медяник під час молитви. Фото Новини.LIVE
Одеса
Промова священнослужителя під час заходу. Фото Новини.LIVE



Єпископ Асамблеї Церкви Денис Сердіченко підкреслив, що сила в єдності. А сама молитва дасть містянам спокій.

"Ми часто організовуємо розважальні заходи, але справжній спокій може дати лише молитва. У цей важливий день ми всі повинні молитися за закінчення війни. Закликаю кожного одесита приєднуватися до цієї молитви", — підкреслив єпископ.

Одеса
Єпископ Денис Сердіченко. Фото Новини.LIVE
До Дня міста в Одесі провели спільну молитву - фото 4
Священники біля пам'ятника Дюку. Фото Новини.LIVE



Екзарх Одеського екзархату УГКЦ владика Михаїл Бубній додав, що це велика благодать попри війну мати можливість святкувати День міста. Саме тому важливо проводити такі заходи.

"Сьогодні особливо дякуємо Богові за те, що Україна стоїть, бореться і молиться. Це велика благодать, що навіть під час війни ми можемо святкувати День міста. Ми молимося за наших воїнів, за владу, за всіх, хто тримає фронт, і просимо Бога про справедливий мир", — зазначив Михаїл Бубній.

Одеса
Михаїл Бубній на молитві. Фото Новини.LIVE
Одеса
Роман Медяник під час промови. Фото Новини.LIVE


Захід підкреслив духовну єдність, міжконфесійну співпрацю та став нагадуванням, що Одеса тримається завдяки силі захисників і молитвам людей.

Нагадаємо, у Львові відбувся парастас за вбитим Андрієм Парубієм. Також ми писали, що в ПЦУ закликали молитися за патріарха Філарета.

Одеса церква молитви Одеська область Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації