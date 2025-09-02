Молитва за Одесу на День міста біля пам’ятника Дюку

Священнослужителі біля пам'ятника Дюку в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 2 вересня, в Одесі біля пам’ятника Дюку відбулася міжконфесійна молитва-благословення за місто. Священнослужителі різних церков і релігійних організацій молилися за мир, добробут одеситів і захисників України. Захід об’єднав духовенство та мешканців міста у спільному прагненні до безпеки.

Про це повідомляють кореспонденти Новини.LIVE з місця події.

Молитви за мир

У День міста, біля пам’ятника Дюку де Рішельє відбулася спільна молитва-благословення за Одесу. Її організувала Рада Церков і релігійних організацій Одеси та області. Священнослужителі різних християнських конфесій та представники інших релігійних громад піднесли молитви за мир і безпеку міста, за добробут його мешканців, а також за мудрість і благословення для влади.



Секретар Ради церков Роман Медяник пояснив, що головна мета заходу — спільна молитва за Одесу та її мешканців.



"Ми знаємо, що перемога і мир можливі лише завдяки Його силі. Війна об’єднала священників різних конфесій, стерла кордони між нами. Сьогодні ми разом просимо миру для міста і країни", — розповів Роман Медяник.

Роман Медяник під час молитви. Фото Новини.LIVE

Промова священнослужителя під час заходу. Фото Новини.LIVE





Єпископ Асамблеї Церкви Денис Сердіченко підкреслив, що сила в єдності. А сама молитва дасть містянам спокій.

"Ми часто організовуємо розважальні заходи, але справжній спокій може дати лише молитва. У цей важливий день ми всі повинні молитися за закінчення війни. Закликаю кожного одесита приєднуватися до цієї молитви", — підкреслив єпископ.

Єпископ Денис Сердіченко. Фото Новини.LIVE

Священники біля пам'ятника Дюку. Фото Новини.LIVE





Екзарх Одеського екзархату УГКЦ владика Михаїл Бубній додав, що це велика благодать попри війну мати можливість святкувати День міста. Саме тому важливо проводити такі заходи.



"Сьогодні особливо дякуємо Богові за те, що Україна стоїть, бореться і молиться. Це велика благодать, що навіть під час війни ми можемо святкувати День міста. Ми молимося за наших воїнів, за владу, за всіх, хто тримає фронт, і просимо Бога про справедливий мир", — зазначив Михаїл Бубній.

Михаїл Бубній на молитві. Фото Новини.LIVE

Роман Медяник під час промови. Фото Новини.LIVE



Захід підкреслив духовну єдність, міжконфесійну співпрацю та став нагадуванням, що Одеса тримається завдяки силі захисників і молитвам людей.

Нагадаємо, у Львові відбувся парастас за вбитим Андрієм Парубієм. Також ми писали, що в ПЦУ закликали молитися за патріарха Філарета.