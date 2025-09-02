Видео
Главная Одесса Молитва за Одессу — в день города все конфессии объединились

Молитва за Одессу — в день города все конфессии объединились

Ua ru
Дата публикации 2 сентября 2025 14:14
Молитва за Одессу на День города возле памятника Дюку на День города
Священнослужители возле памятника Дюку в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 2 сентября, в Одессе возле памятника Дюку состоялась межконфессиональная молитва-благословение за город. Священнослужители разных церквей и религиозных организаций молились за мир, благополучие одесситов и защитников Украины. Мероприятие объединило духовенство и жителей города в общем стремлении к безопасности.

Об этом сообщают корреспонденты Новини.LIVE с места события.

Молитвы за мир

В День города, возле памятника Дюку де Ришелье состоялась совместная молитва-благословение за Одессу. Ее организовал Совет Церквей и религиозных организаций Одессы и области. Священнослужители различных христианских конфессий и представители других религиозных общин вознесли молитвы за мир и безопасность города, за благополучие его жителей, а также за мудрость и благословение для власти.

Секретарь Совета церквей Роман Медяник пояснил, что главная цель мероприятия  совместная молитва за Одессу и ее жителей.

"Мы знаем, что победа и мир возможны только благодаря Его силе. Война объединила священников разных конфессий, стерла границы между нами. Сегодня мы вместе просим мира для города и страны", — рассказал Роман Медяник.

Одеса
Роман Медяник во время молитвы. Фото Новини.LIVE
Одеса
Речь священнослужителя во время мероприятия. Фото Новини.LIVE



Епископ Ассамблеи Церкви Денис Сердиченко подчеркнул, что сила в единстве. А сама молитва даст горожанам спокойствие.

"Мы часто организовываем развлекательные мероприятия, но настоящий покой может дать только молитва. В этот важный день мы все должны молиться за окончание войны. Призываю каждого одессита присоединяться к этой молитве", — подчеркнул епископ.

Одеса
Епископ Денис Сердиченко. Фото Новини.LIVE
Ко Дню города в Одессе провели совместную молитву - фото 4
Священники у памятника Дюку. Фото Новини.LIVE



Экзарх Одесского экзархата УГКЦ владыка Михаил Бубний добавил, что это большая благодать несмотря на войну иметь возможность праздновать День города. Именно поэтому важно проводить такие мероприятия.

"Сегодня особенно благодарим Бога за то, что Украина стоит, борется и молится. Это большая благодать, что даже во время войны мы можем праздновать День города. Мы молимся за наших воинов, за власть, за всех, кто держит фронт, и просим Бога о справедливом мире", — отметил Михаил Бубний.

Одеса
Михаил Бубний на молитве. Фото Новини.LIVE
Одеса
Роман Медяник во время речи. Фото Новини.LIVE


Мероприятие подчеркнуло духовное единство, межконфессиональное сотрудничество и стало напоминанием, что Одесса держится благодаря силе защитников и молитвам людей.

Одесса церковь молитвы Одесская область Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
