Савицкий парк Одесса — реконструкция и финансирование

В Одессе на содержание и реконструкцию Савицкого парка выделили почти полтора миллиона гривен. Это одна из старейших зеленых зон города, которая сейчас находится в запущенном состоянии. В мэрии планируют превратить ее в современное пространство для отдыха и сохранить историческое значение парка.

Соответствующее распоряжение мэра Одессы Геннадия Труханова обнародовали на сайте города.

Что планируется

Из городского фонда охраны окружающей среды направили 1 480 416 гривен. Средства передали департаменту экологии и развития рекреационных зон. Савицкий парк имеет площадь около 27 гектаров и является памятником садово-паркового искусства местного значения. Его создали в XIX веке, а в советское время он носил название парк Ленинского комсомола. В 2015 году после декоммунизации ему вернули имя основателя — предпринимателя Григория Савицкого.

Раньше здесь был пруд, летний кинотеатр и другие места отдыха, но сейчас территория пришла в упадок. Именно поэтому в городе уже несколько лет обсуждают идею реконструкции. В 2024 году мэр Одессы заявил, что в парке могут создать отдельную зону "Имперского и советского прошлого", куда перенесут демонтированные памятники, в частности статую Екатерины II.

Напомним, мы писали, что в Одесской области пруд стал пристанищем для сотен птиц. Также мы сообщали, что в нацпарке "Куяльницкий" опровергли слухи о застройке.