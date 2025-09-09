Видео
Реку, из которой пьет вся Одесса, очистят — каким образом

Реку, из которой пьет вся Одесса, очистят — каким образом

Ua ru
Дата публикации 9 сентября 2025 13:15
Грант Молдовы для восстановления экосистем Днестра
Река Днестр в Молдове. Фото: Презинтура Республики Молдова

Республика Молдова получит грант на восстановление важной для Одесской области реки Днестр. Средства пойдут на проект "Восстановление экосистем для предотвращения загрязнения моря". Проект реализуют в 2026-2030 годах под руководством национальных экологических служб.

Об этом сообщили в парламенте Республики Молдова.

Читайте также:

Что предусматривает проект

Гарант в 7,9 млн долларов получат благодаря соглашению с Международным банком реконструкции и развития. Деньги направят на расширение практик устойчивого управления ландшафтами в бассейне реки Днестр. Проект "Восстановление экосистем для предотвращения загрязнения моря" предусматривает восстановление лесных и водных экосистем, повышение устойчивости общин к изменениям климата и уменьшение загрязнения водоемов.

Ожидается, что он улучшит качество жизни жителей прилегающих территорий, обеспечит их природными ресурсами и создаст новые рабочие места. Реализацией проекта будет заниматься Национальное управление по реализации экологических проектов в координации с Министерством охраны окружающей среды и Министерством финансов. Подписание грантового соглашения планируется в ближайшее время, после чего начнется подготовка к запуску работ.

Напомним, мы писали, из-за изменения климата Одесская область превращается в пустыню. Также мы сообщали, что из-за войны из Одесской области не могут мигрировать птицы.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
