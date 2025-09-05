Видео
Главная Одесса Песочник малый под угрозой исчезновения на побережье Одесчины

Песочник малый под угрозой исчезновения на побережье Одесчины

Ua ru
Дата публикации 5 сентября 2025 17:55
Война влияет на песочников на Тузловских лиманах
Песочный малый в полете. Фото: BirdGuides

В Тузловских лиманах заметили песочника малого — маленькую прибрежную птицу. Из-за выстрелов и шума от дронов птицы могут остаться без потомства.

Об этом сообщили в Нацпарке "Тузловские лиманы".

Читайте также:

Что известно о птицах

Песочник малый или зуек малый (Charadrius dubius) — небольшая прибрежная птица отряда сивкообразных. Взрослые особи весят 30-50 граммов и имеют длину тела около 15-18 см. Гнездо — простая ямка в песке или гравии. Самка откладывает 3-4 яйца, которые маскируются под камешки. Оба родителя насиживают кладку, а при приближении хищника отвлекают его хитростью — имитируют ранения. Птенцы вылупляются зрелыми и сразу могут бегать и прятаться, хотя родители еще несколько недель их охраняют.

Угроза для потомства

Орнитологи отмечают, что во время войны ограничен доступ людей к побережью. Это помогает песочникам более успешно воспроизводиться. Однако шум от шахедов и выстрелов заставляют птиц покидать гнезда. Это создает серьезные риски для выживания потомства.

Напомним, мы писали, что из-за войны в Одесской области не могут мигрировать кулики. Также мы сообщали, что розовые фламинго остались без потомства.

Одесса Одесская область Новости Одессы экология війна птицы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
