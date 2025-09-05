Відео
Пісочник малий під загрозою зникнення на узбережжі Одещини

Пісочник малий під загрозою зникнення на узбережжі Одещини

Ua ru
Дата публікації: 5 вересня 2025 17:55
Війна впливає на пісочників на Тузлівських лиманах
Пісочний малий в польоті. Фото: BirdGuides

У Тузлівських лиманах помітили пісочника малого — маленького прибережного птаха. Через постріли та шум від дронів птахи можуть залишитися без потомства.

Про це повідомили у Нацпарку "Тузлівські лимани".

Читайте також:

Що відомо про птахів

Пісочник малий або зуйок малий (Charadrius dubius) — невеликий прибережний птах ряду сивкоподібних. Дорослі особини важать 30–50 грамів і мають довжину тіла близько 15–18 см. Гніздо — проста ямка в піску або гравії. Самка відкладає 3–4 яйця, які маскуються під камінці. Обидва батьки насиджують кладку, а при наближенні хижака відволікають його хитрощами — імітують поранення. Пташенята вилуплюються зрілими і одразу можуть бігати й ховатися, хоча батьки ще кілька тижнів їх охороняють.

Загроза для потомства

Орнітологи зазначають, що під час війни обмежений доступ людей до узбережжя. Це допомагає пісочникам більш успішно відтворюватися. Однак шум від шахедів і пострілів змушують птахів залишати гнізда. Це створює серйозні ризики для виживання потомства.

Нагадаємо, ми писали, що через віййну на Одещині не можуть мігрувати кулики. Також ми повідомляли, що рожеві фламінго залишилися без потомства.

Одеса Одеська область Новини Одеси екологія війна птахи
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
