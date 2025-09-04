Відео
Не можуть мігрувати з Одещини — як війна впливає на птахів

Не можуть мігрувати з Одещини — як війна впливає на птахів

Ua ru
Дата публікації: 4 вересня 2025 21:05
Міграція куликів у Тузлівських лиманах на Одещині
Дорослий кулик-сорока. Фото ілюстративне: Марія Зараї

На Одещині у національному парку "Тузлівські лимани" спостерігають масову міграцію птахів. Тут збираються кулики, які активно харчуються та відновлюють сили перед довгим шляхом у теплі країни. Через бойові дії птахам треба більше часу на підготовку до перельоту.

Про це повідомив еколог Іван Русев.

Читайте також:

Вплив війни на птахів

На території національного природного парку "Тузлівські лимани" спостерігають активну міграцію птахів. Еколог розповів, що особливо вирізняються кулики-сороки (Haematopus ostralegus), які вдень і вночі безперервно шукають їжу.

"Вони харчуються мотилем, гаммарусами, поліхетами. Усе це потрібно, щоб накопичити достатньо жиру й мати енергію для дальнього перельоту на південь", — зазначив Русев.

Проте війна впливає навіть на диких птахів. За словами Русева, вибухи та інші гучні звуки викликають у них стрес, через що куликам потрібно більше часу для підготовки до подорожі. Щороку через "Тузлівські лимани" пролітають тисячі мігруючих птахів. Ця територія є важливою зупинкою для відпочинку та відновлення сил на довгому шляху до тепліших країн.

Нагадаємо, ми писали про те, як зміни клімату впливають на Одещину. Також ми повідомляли про те, що на Одещині фламінго третій рік без потомства.

Одеса Україна Одеська область Новини Одеси екологія війна птахи
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
