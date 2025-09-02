Чому зрошення стає ключем до продовольчої безпеки України

Крапельне зрошення на полі. Фото: shoproslo

Зміни клімату даються взнаки не тільки в загальносвітових масштабах, а й конкретно на Одеській області. Наш регіон повільно і впевнено перетворюється на пустелю, а щоб цього не сталося, необхідно вирішити питання з поливом. Вже зараз через сильну посуху аграрії не можуть вирощувати звичні раніше культури.

Чи є вихід із ситуації, журналісти Новини.LIVE запитали у заступника голови Комітету Верховної Ради з питань земельної та аграрної політики Степана Чернявського.

Зрошення на Одещині

Одним з визначальних факторів для врожайності залишається зрошення. Особливо це актуально для південних регіонів України, де посуха та висока температура без належних систем поливу ставлять під загрозу значну частину врожаю. Протягом багатьох років це питання залишалося невирішеним через відсутність єдиної координації між державними структурами.

"Пріоритетні програми — саме зрошення. І на південній частині України цим питанням зараз займається нове міністерство. Це шанс, коли об’єднали міністерство: у нас тепер один міністр і з екології, і з сільського господарства, і з економіки. У нього сьогодні завдання — розв'язувати питання зрошення", — пояснює заступник голови Комітету Верховної Ради з питань земельної та аграрної політики Степан Чернявський.

Заступник голови Комітету Верховної Ради з питань земельної та аграрної політики Степан Чернявський про зрошення на Одещині. Фото: Новини.LIVE

Раніше між різними відомствами точилися постійні дискусії. Міністерство екології обмежувало доступ до водних ресурсів через їх нестачу, тоді як аграрії наполягали на збільшенні водопостачання для полів. Такий конфлікт інтересів блокував розвиток систем зрошення. Тепер же з’явилася можливість комплексного підходу до проблеми.

"Але зараз, я думаю, що це питання зрушилось з місця. Я був на нараді, де прем’єр-міністр поставив завдання — саме пріоритет зрошувальні системи оновити та побудувати. І це в основному буде стосуватися південної частини України", — наголошує Степан Чернявський.

Системи зрошення на полі. Фото: agrovsesvit

Таким чином, держава робить ставку на розвиток критичної інфраструктури для агросектору. Відновлення та розширення систем зрошення дозволить не лише стабілізувати врожайність, а й знизити ризики, пов’язані зі змінами клімату. Це один із тих кроків, який має стратегічне значення для продовольчої безпеки країни. У перспективі така політика дасть змогу не тільки забезпечити внутрішній ринок, а й зміцнити експортні позиції України.

