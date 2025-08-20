Ціни на продукти Новий ринок Одеси - що подорожчало у серпні

Люди купують овочі та фрукти. Фото: Новини.LIVE

Серпневий Новий ринок гуде зранку: клацають ваги, пахне зеленню й свіжими ягодами, люди беруть і "на тиждень", і "на свято". Тут купують на смак, на звичку і на поради продавців — десь просять скуштувати, десь торгуються за вагу. Хто знає свій продукт, той швидко знаходить "свою" ціну.

Журналісти Новини.LIVE вирушили на Новий ринок, щоб перевірити, які ціни нині пропонують продавці.

Фрукти та ягоди

У святкові дні яблука, груші, персики й дині розходяться швидше — беруть і для дому, і "щоб освятити". Попит тримається рівний: хтось просить солодше, хтось — "щоб на компот", інші вибирають за ароматом. На цінниках — спокій, без різких стрибків; продавці кажуть, що все впирається в сезон і кількість урожаю. Якщо піде більше яблук і кісточкових, частина цін може знизиться.

Сезонні ягоди та фрукти. Фото: Новини.LIVE

"Зараз, як було свято, то найбільше йшло фруктів. Люди брали, щоб посвятити у церкві. А так потроху все йде. Люди мають їсти, ціни, як були, так і є, не підіймаються. Думаємо, що буде вже більше яблук, буде вже більше фруктів, то ціни вже будуть падати потроху", — розповідає продавчиня Катерина.

Продавчиня розповідає про сезонні фрукти. Фото: Новини.LIVE

Вартість фруктів та ягід:

Кавун (Кілія) — 20 грн/кг

Диня (Кілія) — 60 грн/кг

Яблука "місцеві" — 70 грн/кг

Виноград — 200 грн/кг

Груші — 100-120 грн/кг

Персики — 100-150 грн/кг

Сливи — 60-120 грн/кг

Малина / ожина / інжир / нектарин / лохина — 200-300 грн/кг

Полуниця — 250-300 грн/кг

Вишня — 220 грн/кг

Кизил — 150 грн/кг

Сезонні груші на Новому базарі. Фото: Новини.LIVE



Овочів достатньо

Біля овочевих прилавків — справжня листівка літа: зелені кабачки, фіолетові баклажани, соковиті помідори й пахучий перець манять кольором і запахом. Ящики підкладають один за одним, але на табличках — без "приємних сюрпризів". Торговці зізнаються: сезон уже втомлюється, товар йде меншими партіями, а попит тримається рівним. Тож чекати миттєвих знижок тут ніхто не обіцяє. Ближче до осені все вирішить урожай — саме він диктуватиме цифри.

"На овочі поки ціни знижуватися точно не будуть, може, ще виростуть до осені, це від врожаю залежить", — зазначає продавчиня Катерина.

Продавчиня Катерина розповідає про овочі на базарі. Фото: Новини.LIVE

Вартість овочів:

Кукурудза — 10-25 грн/качан

Помідори — 60-120 грн/кг

Огірки — 60-80 грн/кг

Перець — 50-70 грн/кг

Кабачки — 35 грн/кг

Баклажани — 50 грн/кг

Гриби (печериці) — 130-160 грн/кг

Лисички — 400 грн/кг

Цвітна капуста — 100-150 грн/головка

Броколі — 150-200 грн/кг

Часник — 150-200 грн/кг

Морква — 35 грн/кг

Буряк — 35 грн/кг

Картопля — 30 грн/кг

Цибуля — 25 грн/кг

Цибуля на прилавках Нового базару. Фото: Новини.LIVE

Молочна продукція

Біля молочки пахне свіжим молоком, солонуватою бринзою й густими вершками — продавці дають скуштувати просто з ложечки. На вітрині поруч домашній сир, сулугуні, фета й бринза; для піци просять моцарелу, для салатів — сулугуні "пружніший". Кажуть, спека заважає, але охочих за сиром менше не стає — беруть і "на вареники", і "на запікання". Цінники тримаються знайомими, без різких рухів.

"Поки вони у нас не ростуть. Ну, мабуть, і падати не будуть. Восени буде трохи менше молочка, може, трохи виростуть, але поки не ростуть. Поки такі ж, як і були все літо", — каже продавчиня Ольга.

Продавчиня Ольга про ціни на молочну продукцію. Фото: Новини.LIVE

Вартість молочки:

Бринза коров’яча — 180 грн

Бринза козяча — 250–300 грн

Бринза овеча (бочкова, вистояна) — 300 грн

Фета — 180 грн

Творог знежирений — 100 грн

Творог середній — 150 грн

Творог жирний — 180 грн

Творог "пічний" — 220 грн

Сметана нежирна — 160 грн

Сметана "середня" — 200 грн

Сметана жирна — 230 грн

Сметана "на масло" — 250 грн

Вершки — 300 грн/л

Молочна продукція на ринку Одеси. Фото: Новини.LIVE

М'ясна продукція

М’ясні прилавки Нового ринку — це короткі розмови між зважуваннями та вибір частини "під страву". Покупці уважно дивляться на зріз і просять різати при них, стежать за підсумковою сумою в чеку. Продавці кажуть, що на своїх точках намагаються тримати нинішні цінники, хоч загалом у м’ясному сегменті відчувається тиск витрат.

"У мене немає підняття цін. Та навіть я б з задоволеннями знизив ціни. Ну, не кожному по карману. І так воно дорого коштує, все дорого. Піднялася ціна. Кажуть, нікому вирощувати", — зазначає продавець Геворг.

Продавець Геворг про зростання цін на м'ясо. Фото: Новини.LIVE

Вартість баранини:

Каре — 550 грн/кг

Задня частина — 350 грн/кг

Лопатка — 340 грн/кг

Шия — 270 грн/кг

Ребро — 250 грн/кг

М'ясна продукція на Новому базарі. Фото: Новини.LIVE

Прилавок із копченостями

Тут пахне димом і теплою скоринкою: курячі та гусячі грудки, качина, перепілка, трапляється й нутрія. Беруть "на нарізку", у салати чи до вечері — часто просять відрізати тонший шматок і запитують, коли саме коптили, холодним чи гарячим способом. Є й акуратно упаковані варіанти — зручно взяти з собою. Останнім часом цінники підтягнулися слідом за сирим м’ясом — це тут не приховують.

"На м’ясо ціна піднялася і піднімається ще. Ціни пішли вгору, на жаль, це правда", — зазначає продавчиня Наталія.

Продавчиня Наталія про зростання цін на ринку. Фото: Новини.LIVE

Вартість копченостей:

Куряча грудка, сирокопчена — 450 грн/кг

Гусяча грудка — 1000 грн/кг

Качина грудка холодне копчення — 850 грн/кг

Качина грудка гаряче копчення — 800 грн/кг

Перепілка — 500 грн/кг

Нутрія — 450 грн/кг

Свинячі стейки в маринаді — 450 грн/кг

Ковбаски / сир копчений — 500-600 грн/кг

Курча — 200 грн/шт

Крильця — 220 грн/кг

Шашлик — 250 грн/кг

Копченості на прилавках Нового базару. Фото: Новини.LIVE

Новий ринок у серпні лишається живим і щедрим на вибір. Тут знайдеш усе — від запашної зелені та стиглих персиків до домашньої молочки й копчених смаколиків. І хоч місцями цінники підросли, атмосфера все ще тримає смак літа: гомін, жарти, свіжі аромати й та сама одеська енергія, яку не сплутаєш ні з чим.

Раніше ми писали про ціни на одеському ринку "Черемушки", а також про те, як в одеському супермаркеті ваги завищують ціни.