Цены на продукты Новый рынок Одессы - что подорожало в августе

Овощи, фрукты и мясо — какие цены на Новом базаре в августе
Августовский Новый базар гудит утром: щелкают весы, пахнет зеленью и свежими ягодами, люди берут и "на неделю", и "на праздник". Здесь покупают на вкус, на привычку и на советы продавцов — где-то просят попробовать, где-то торгуются за вес. Кто знает свой продукт, тот быстро находит "свою" цену.
Журналисты Новини.LIVE отправились на Новый базар, чтобы проверить, какие цены сейчас предлагают продавцы.
Фрукты и ягоды
В праздничные дни яблоки, груши, персики и дыни расходятся быстрее — берут и для дома, и "чтобы освятить". Спрос держится ровно: кто-то просит слаще, кто-то — "чтобы на компот", другие выбирают по аромату. На ценниках — спокойствие, без резких скачков; продавцы говорят, что все упирается в сезон и количество урожая. Если пойдет больше яблок и косточковых, часть цен может снизиться.
"Сейчас, как был праздник, то большинство шло фруктов. Люди брали, чтобы посвятить в церкви. А так по-немножко все идет. Люди должны есть, цены, как были, так и есть, не поднимаются. Думаем, что будет уже больше яблок, будет больше фруктов, то цены уже начнут падать по-немножко",— рассказывает продавщица Екатерина.
Стоимость фруктов и ягод:
- Арбуз (Килия) — 20 грн/кг
- Дыня (Килия) — 60 грн/кг
- Яблоки "местные" — 70 грн/кг
- Виноград — 200 грн/кг
- Груши — 100-120 грн/кг
- Персики — 100-150 грн/кг
- Сливы — 60-120 грн/кг
- Малина / ежевика / инжир / нектарин / голубика — 200-300 грн/кг
- Клубника — 250-300 грн/кг,
- Вишня — 220 грн/кг,
- Кизил — 150 грн/кг
Овощей достаточно
Возле овощных прилавков — настоящая открытка лета: зеленые кабачки, фиолетовые баклажаны, сочные помидоры и пахучий перец манят цветом и запахом. Ящики подкладывают один за другим, но на табличках — без "приятных сюрпризов". Торговцы признаются: сезон уже устает, товар идет меньшими партиями, а спрос держится ровным. Поэтому ждать мгновенных скидок здесь никто не обещает. Ближе к осени все решит урожай — именно он будет диктовать цифры.
"На овощи пока цены снижаться точно не будут, может, еще вырастут до осени, это от урожая зависит",— отмечает продавщица Екатерина.
Стоимость овощей:
- Кукуруза — 10-25 грн/кочан
- Помидоры — 60-120 грн/кг
- Огурцы — 60-80 грн/кг
- Перец — 50-70 грн/кг
- Кабачки — 35 грн/кг
- Баклажаны — 50 грн/кг
- Грибы (шампиньоны) — 130-160 грн/кг
- Лисички — 400 грн/кг
- Цветная капуста — 100-150 грн/головка
- Брокколи — 150-200 грн/кг
- Чеснок — 150-200 грн/кг
- Морковь — 35 грн/кг
- Свекла — 35 грн/кг
- Картофель — 30 грн/кг,
- Лук — 25 грн/кг
Молочная продукция
Возле молочки пахнет свежим молоком, солоноватой брынзой и густыми сливками — продавцы дают попробовать прямо с ложечки. На витрине рядом домашний сыр, сулугуни, фета и брынза; для пиццы просят моцареллу, для салатов — сулугуни "покрепче". Говорят, жара мешает, но желающих за творогом меньше не становится — берут и "на вареники", и "на запекание". Ценники держатся знакомыми, без резких движений.
"Пока они у нас не растут. Ну, видимо, и падать не будут. Осенью будет меньше немного молочка, может немного вырастут, но пока нет. Пока такие же, как и были все лето", — говорит продавщица Ольга.
Стоимость молочки:
- Брынза коровья — 180 грн
- Брынза козья — 250-300 грн
- Брынза овечья (бочковая, выстоянная) — 300 грн
- Фета — 180 грн
- Творог обезжиренный — 100 грн
- Творог средний — 150 грн
- Творог жирный — 180 грн
- Творог "печной" — 220 грн
- Сметана нежирная — 160 грн
- Сметана "средняя" — 200 грн
- Сметана жирная — 230 грн
- Сметана "на масло" — 250 грн
- Сливки — 300 грн/л
Мясная продукция
Мясные прилавки Нового базара — это короткие разговоры между взвешиваниями и выбор части "под блюдо". Покупатели внимательно смотрят на срез и просят резать при них, следят за итоговой суммой в чеке. Продавцы говорят, что на своих точках стараются держать нынешние ценники, хотя в целом в мясном сегменте ощущается давление расходов.
"У меня нет поднятия цен. Да я бы с удовольствием снизил их. Ну, не каждому по карману. И так оно дорого стоит, все дорого. Поднялась цена. Говорят, некому заниматься выращиваниам",— отмечает продавец Геворг.
Стоимость баранины:
- Каре — 550 грн/кг
- Задняя часть — 350 грн/кг
- Лопатка — 340 грн/кг
- Шея — 270 грн/кг
- Ребро — 250 грн/кг
Прилавок с копченостями
Здесь пахнет дымом и теплой корочкой: куриные и гусиные грудки, утиная, перепелка, попадается и нутрия. Берут "на нарезку", в салаты или к ужину — часто просят отрезать тонкий кусок и спрашивают, когда именно коптили, холодным или горячим способом. Есть и аккуратно упакованные варианты — удобно взять с собой. В последнее время ценники подтянулись вслед за сырым мясом — это здесь не скрывают.
"На мясо цена поднялась и поднимается еще. Цены пошли вверх, это правда, к сожалению", — отмечает продавщица Наталья.
Стоимость копченостей:
- Куриная грудка, сырокопченая — 450 грн/кг
- Гусиная грудка — 1000 грн/кг
- Утиная грудка холодное копчение — 850 грн/кг
- Утиная грудка горячее копчение — 800 грн/кг
- Перепелка — 500 грн/кг
- Нутрия — 450 грн/кг
- Свиные стейки в маринаде — 450 грн/кг
- Колбаски/сыр копченый — 500-600 грн/кг
- Цыпленок — 200 грн/шт.
- Крылышки — 220 грн/кг
- Шашлык — 250 грн/кг
Новый рынок в августе остается живым и щедрым на выбор. Здесь найдешь все — от душистой зелени и спелых персиков до домашней молочки и копченых вкусностей. И хоть местами ценники подросли, атмосфера все еще держит вкус лета: шум, шутки, свежие ароматы и та самая одесская энергия, которую не спутаешь ни с чем.
