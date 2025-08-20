Цены на продукты Новый рынок Одессы - что подорожало в августе

Люди покупают овощи и фрукты. Фото: Новини.LIVE

Августовский Новый базар гудит утром: щелкают весы, пахнет зеленью и свежими ягодами, люди берут и "на неделю", и "на праздник". Здесь покупают на вкус, на привычку и на советы продавцов — где-то просят попробовать, где-то торгуются за вес. Кто знает свой продукт, тот быстро находит "свою" цену.

Журналисты Новини.LIVE отправились на Новый базар, чтобы проверить, какие цены сейчас предлагают продавцы.

Фрукты и ягоды

В праздничные дни яблоки, груши, персики и дыни расходятся быстрее — берут и для дома, и "чтобы освятить". Спрос держится ровно: кто-то просит слаще, кто-то — "чтобы на компот", другие выбирают по аромату. На ценниках — спокойствие, без резких скачков; продавцы говорят, что все упирается в сезон и количество урожая. Если пойдет больше яблок и косточковых, часть цен может снизиться.

Сезонные ягоды и фрукты. Фото: Новини.LIVE

"Сейчас, как был праздник, то большинство шло фруктов. Люди брали, чтобы посвятить в церкви. А так по-немножко все идет. Люди должны есть, цены, как были, так и есть, не поднимаются. Думаем, что будет уже больше яблок, будет больше фруктов, то цены уже начнут падать по-немножко",— рассказывает продавщица Екатерина.

Продавщица рассказывает о сезонных фруктах. Фото: Новини.LIVE

Стоимость фруктов и ягод:

Арбуз (Килия) — 20 грн/кг

Дыня (Килия) — 60 грн/кг

Яблоки "местные" — 70 грн/кг

Виноград — 200 грн/кг

Груши — 100-120 грн/кг

Персики — 100-150 грн/кг

Сливы — 60-120 грн/кг

Малина / ежевика / инжир / нектарин / голубика — 200-300 грн/кг

Клубника — 250-300 грн/кг,

Вишня — 220 грн/кг,

Кизил — 150 грн/кг

Сезонные груши на Новом базаре. Фото: Новини.LIVE

Овощей достаточно

Возле овощных прилавков — настоящая открытка лета: зеленые кабачки, фиолетовые баклажаны, сочные помидоры и пахучий перец манят цветом и запахом. Ящики подкладывают один за другим, но на табличках — без "приятных сюрпризов". Торговцы признаются: сезон уже устает, товар идет меньшими партиями, а спрос держится ровным. Поэтому ждать мгновенных скидок здесь никто не обещает. Ближе к осени все решит урожай — именно он будет диктовать цифры.

"На овощи пока цены снижаться точно не будут, может, еще вырастут до осени, это от урожая зависит",— отмечает продавщица Екатерина.

Продавщица Екатерина рассказывает об овощах на базаре. Фото: Новини.LIVE

Стоимость овощей:

Кукуруза — 10-25 грн/кочан

Помидоры — 60-120 грн/кг

Огурцы — 60-80 грн/кг

Перец — 50-70 грн/кг

Кабачки — 35 грн/кг

Баклажаны — 50 грн/кг

Грибы (шампиньоны) — 130-160 грн/кг

Лисички — 400 грн/кг

Цветная капуста — 100-150 грн/головка

Брокколи — 150-200 грн/кг

Чеснок — 150-200 грн/кг

Морковь — 35 грн/кг

Свекла — 35 грн/кг

Картофель — 30 грн/кг,

Лук — 25 грн/кг

Лук на прилавках Нового базара. Фото: Новини.LIVE

Молочная продукция

Возле молочки пахнет свежим молоком, солоноватой брынзой и густыми сливками — продавцы дают попробовать прямо с ложечки. На витрине рядом домашний сыр, сулугуни, фета и брынза; для пиццы просят моцареллу, для салатов — сулугуни "покрепче". Говорят, жара мешает, но желающих за творогом меньше не становится — берут и "на вареники", и "на запекание". Ценники держатся знакомыми, без резких движений.

"Пока они у нас не растут. Ну, видимо, и падать не будут. Осенью будет меньше немного молочка, может немного вырастут, но пока нет. Пока такие же, как и были все лето", — говорит продавщица Ольга.

Продавщица Ольга о ценах на молочную продукцию. Фото: Новини.LIVE

Стоимость молочки:

Брынза коровья — 180 грн

Брынза козья — 250-300 грн

Брынза овечья (бочковая, выстоянная) — 300 грн

Фета — 180 грн

Творог обезжиренный — 100 грн

Творог средний — 150 грн

Творог жирный — 180 грн

Творог "печной" — 220 грн

Сметана нежирная — 160 грн

Сметана "средняя" — 200 грн

Сметана жирная — 230 грн

Сметана "на масло" — 250 грн

Сливки — 300 грн/л

Молочная продукция на рынке Одессы. Фото: Новини.LIVE

Мясная продукция

Мясные прилавки Нового базара — это короткие разговоры между взвешиваниями и выбор части "под блюдо". Покупатели внимательно смотрят на срез и просят резать при них, следят за итоговой суммой в чеке. Продавцы говорят, что на своих точках стараются держать нынешние ценники, хотя в целом в мясном сегменте ощущается давление расходов.

"У меня нет поднятия цен. Да я бы с удовольствием снизил их. Ну, не каждому по карману. И так оно дорого стоит, все дорого. Поднялась цена. Говорят, некому заниматься выращиваниам",— отмечает продавец Геворг.

Продавец Геворг о росте цен на мясо. Фото: Новини.LIVE

Стоимость баранины:

Каре — 550 грн/кг

Задняя часть — 350 грн/кг

Лопатка — 340 грн/кг

Шея — 270 грн/кг

Ребро — 250 грн/кг

Мясная продукция на Новом базаре. Фото: Новини.LIVE

Прилавок с копченостями

Здесь пахнет дымом и теплой корочкой: куриные и гусиные грудки, утиная, перепелка, попадается и нутрия. Берут "на нарезку", в салаты или к ужину — часто просят отрезать тонкий кусок и спрашивают, когда именно коптили, холодным или горячим способом. Есть и аккуратно упакованные варианты — удобно взять с собой. В последнее время ценники подтянулись вслед за сырым мясом — это здесь не скрывают.

"На мясо цена поднялась и поднимается еще. Цены пошли вверх, это правда, к сожалению", — отмечает продавщица Наталья.

Продавщица Наталья о росте цен на рынке. Фото: Новини.LIVE

Стоимость копченостей:

Куриная грудка, сырокопченая — 450 грн/кг

Гусиная грудка — 1000 грн/кг

Утиная грудка холодное копчение — 850 грн/кг

Утиная грудка горячее копчение — 800 грн/кг

Перепелка — 500 грн/кг

Нутрия — 450 грн/кг

Свиные стейки в маринаде — 450 грн/кг

Колбаски/сыр копченый — 500-600 грн/кг

Цыпленок — 200 грн/шт.

Крылышки — 220 грн/кг

Шашлык — 250 грн/кг

Копчености на прилавках Нового базара. Фото: Новини.LIVE

Новый рынок в августе остается живым и щедрым на выбор. Здесь найдешь все — от душистой зелени и спелых персиков до домашней молочки и копченых вкусностей. И хоть местами ценники подросли, атмосфера все еще держит вкус лета: шум, шутки, свежие ароматы и та самая одесская энергия, которую не спутаешь ни с чем.

