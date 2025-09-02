Видео
Главная Одесса Одещина превращается в пустыню — что с оросительными системами

Одещина превращается в пустыню — что с оросительными системами

Ua ru
Дата публикации 2 сентября 2025 22:33
Почему орошение становится ключом к продовольственной безопасности Украины
Капельное орошение на поле. Фото: shoproslo

Изменения климата сказываются не только в общемировых масштабах, но и конкретно на Одесской области. Наш регион медленно и уверенно превращается в пустыню, а чтобы этого не произошло, необходимо решить вопрос с поливом. Уже сейчас из-за сильной засухи аграрии не могут выращивать привычные ранее культуры.

Есть ли выход из ситуации, журналисты Новини.LIVE спросили у заместителя председателя Комитета Верховной Рады по вопросам земельной и аграрной политики Степана Чернявского.

Орошение в Одесской области

Одним из определяющих факторов для урожайности остается орошение. Особенно это актуально для южных регионов Украины, где засуха и высокая температура без надлежащих систем полива ставят под угрозу значительную часть урожая. В течение многих лет этот вопрос оставался нерешенным из-за отсутствия единой координации между государственными структурами.

"Приоритетные программы  именно орошение. И в южной части Украины этим вопросом сейчас занимается новое министерство. Это шанс, когда объединили министерство: у нас теперь один министр и по экологии, и по сельскому хозяйству, и по экономике. У него сегодня задача  решать вопросы орошения", — объясняет заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам земельной и аграрной политики Степан Чернявский.

заступник голови Комітету Верховної Ради з питань земельної та аграрної політики Степан Чернявський
Заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам земельной и аграрной политики Степан Чернявский об орошении в Одесской области. Фото: Новини.LIVE

Ранее между различными ведомствами велись постоянные дискуссии. Министерство экологии ограничивало доступ к водным ресурсам из-за их недостатка, тогда как аграрии настаивали на увеличении водоснабжения для полей. Такой конфликт интересов блокировал развитие систем орошения. Теперь, появилась возможность комплексного подхода к проблеме.

"Но сейчас, я думаю, что этот вопрос сдвинулся с места. Я был на совещании, где премьер-министр поставил задачу  именно приоритет оросительные системы обновить и построить. И это в основном будет касаться южной части Украины", — отмечает  Степан Чернявский.

Системи зрошення на полі
Системы орошения на поле. Фото: agrovsesvit

Таким образом, государство делает ставку на развитие критической инфраструктуры для агросектора. Восстановление и расширение систем орошения позволит не только стабилизировать урожайность, но и снизить риски, связанные с изменениями климата. Это один из тех шагов, который имеет стратегическое значение для продовольственной безопасности страны. В перспективе такая политика позволит не только обеспечить внутренний рынок, но и укрепить экспортные позиции Украины.

Ранее мы писали, о том будут ли украинцы этой зимой с овощами, или их придется импортировать. А также о том, как изменятся цены на овощи зимой.

Виктория Яслык - редактор
Автор:
Виктория Яслык
