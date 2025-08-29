Які будуть ціни на овочі взимку в Україні — прогноз

Покупець вибирає молоду цибулю. Фото: Новини.LIVE

Імпорт овочів та відсутність сучасних сховищ залишаються одними з ключових проблем сільгоспвиробників. Попри те, що Україна традиційно вважається аграрною країною, частину продукції доводиться завозити з-за кордону. Що створює парадоксальну ситуацію, адже власних врожаїв здебільшого достатньо. Проте значна їхня частина просто псується через нестачу належних умов для зберігання. Саме тому ринок стикається з різкими ціновими коливаннями, особливо у зимово-весняний період, коли запаси виснажуються.

Як можна вплинути на ситуацію, журналісти Новини.LIVE запитали у заступника голови Комітету Верховної Ради з питань земельної та аграрної політики Степана Чернявського.

Імпорт овочів

Проблемою залишається імпорт овочів. Попри те, що Україна — аграрна країна, ми вимушені завозити картоплю та інші культури з-за кордону. Це створює парадокс, особливо з огляду на потенціал власного виробництва. Водночас така ситуація підкреслює слабкі місця в інфраструктурі — адже головна проблема не у врожайності, а в можливості його зберегти.

"Для мене, як для бізнесмена у минулому, завжди було питанням: як в аграрній країні можна імпортувати картоплю з Єгипту чи інших держав? Але сьогодні це вимушений крок. Водночас уряд підтримує будівництво сучасних овочесховищ. Це робиться для того, щоб знизити цінові коливання, які виникають через дефіцит і надлишок продукції", — пояснює заступник голови Комітету Верховної Ради з питань земельної та аграрної політики Степан Чернявський.

Заступник голови Комітету Верховної Ради з питань земельної та аграрної політики Степан Чернявський про імпорт овочів. Фото: Новини.LIVE

Проблема лежить не у виробництві, а у відсутності належної інфраструктури. Сховища могли б стати тим інструментом, що дозволяє уникнути різких стрибків цін. Сьогодні, за оцінками експертів, до 70% овочів псується саме через брак умов для зберігання. Це колосальні втрати не лише для фермерів, а й для споживачів, які змушені платити більше. Саме тому урядові програми, спрямовані на будівництво овочесховищ, набувають стратегічного значення.

"Коли навесні підвищується ціна, то це відбувається через брак овочів. Ми змушені їх імпортувати. Якщо ж матимемо сучасні сховища, ситуація зміниться і ціна буде більш прогнозованою та доступною", — наголошує експерт.

Вартість борщового набору на базарі. Фото: Новини.LIVE

Таким чином фермери отримають можливість планувати виробництво на роки вперед, а споживачі — стабільні ціни незалежно від сезону. Водночас це створить нові можливості для експорту, адже збережений урожай може стати конкурентною перевагою України на світових ринках. Через це виграють усі — від виробника до пересічного покупця.

Вартість овочів

Якщо восени ситуація зі зберіганням ще відносно контрольована, то з приходом зими та весни ринок традиційно стикається з дефіцитом. Саме тоді ціни починають різко зростати, оскільки врожай вичерпується, а збережені запаси виявляються недостатніми. Доки проблема овочесховищ не буде вирішена комплексно, подібні коливання зберігатимуться.

"Я думаю, що на осінь ні, а вже взимку і навесні ціна буде підвищуватися. Поки ще не вирішене питання повністю з овочесховищами, тому, я думаю, ціна зростатиме, але це буде як і цього року. Якщо сьогодні у нас приблизно 7 тисяч тонн врожаю, то потрібно, щоб у сховищах зберігалося близько 3–4 тисяч тонн. Це дозволить повністю закрити питання дефіциту та цінових коливань", — зазначає заступник голови Комітету Верховної Ради з питань земельної та аграрної політики Степан Чернявський.

Заступник голови Комітету Верховної Ради з питань земельної та аграрної політики Степан Чернявський про очікування вартості овочів цього року. Фото: Новини.LIVE

Навіть при хороших врожаях ринок залишається вразливим без сучасних технологій зберігання. Частина продукції псується, а та, що залишається, стає дорожчою. Якщо вирішити питання зі сховищами, то й ціни стануть більш прогнозованими, а споживачі отримають стабільний доступ до овочів упродовж усього року.

Раніше ми писали про те, яка вартість овочів у серпні на Новому базарі в Одесі. А також про те, чи чекати на дефіцит овочів українцям цього року.