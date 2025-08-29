Какие будут цены на овощи зимой в Украине — прогноз

Покупатель выбирает молодой лук. Фото: Новини.LIVE

Импорт овощей и отсутствие современных хранилищ остаются одними из ключевых проблем сельхозпроизводителей. Несмотря на то, что Украина традиционно считается аграрной страной, часть продукции приходится завозить из-за рубежа. Что создает парадоксальную ситуацию, ведь собственных урожаев в основном достаточно. Однако значительная их часть просто портится из-за недостатка надлежащих условий для хранения. Именно поэтому рынок сталкивается с резкими ценовыми колебаниями, особенно в зимне-весенний период, когда запасы истощаются.

Как можно повлиять на ситуацию, журналисты Новини.LIVE спросили у заместителя председателя Комитета Верховной Рады по вопросам земельной и аграрной политики Степана Чернявского.

Импорт овощей

Проблемой остается импорт овощей. Несмотря на то, что Украина аграрная страна, мы вынуждены завозить картофель и другие культуры из-за рубежа. Это создает парадокс, особенно учитывая потенциал собственного производства. В то же время такая ситуация подчеркивает слабые места в инфраструктуре — ведь главная проблема не в урожайности, а в возможности его сохранить.

"Для меня, как для бизнесмена в прошлом, всегда был вопрос: как в аграрной стране можно импортировать картофель из Египта или других государств? Но сегодня это вынужденный шаг. В то же время правительство поддерживает строительство современных овощехранилищ. Это делается для того, чтобы снизить ценовые колебания, возникающие из-за дефицита и излишка продукции", — объясняет заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам земельной и аграрной политики Степан Чернявский.

Заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам земельной и аграрной политики Степан Чернявский об импорте овощей. Фото: Новини.LIVE

Проблема лежит не в производстве, а в отсутствии надлежащей инфраструктуры. Хранилища могли бы стать тем инструментом, который позволяет избежать резких скачков цен. Сегодня, по оценкам экспертов, до 70% овощей портится именно из-за отсутствия условий для хранения. Это колоссальные потери не только для фермеров, но и для потребителей, которые вынуждены платить больше. Именно поэтому правительственные программы, направленные на строительство овощехранилищ, приобретают стратегическое значение.

"Когда весной подниматься цена, то это происходит из-за нехватки овощей. Мы вынуждены их импортировать. Если будем иметь современные хранилища, ситуация изменится и цена будет более прогнозируемой и доступной", — отмечает эксперт.

Стоимость борщевого набора на базаре. Фото: Новини.LIVE

Таким образом фермеры получат возможность планировать производство на годы вперед, а потребители — стабильные цены независимо от сезона. В то же время это создаст новые возможности для экспорта, ведь сохраненный урожай может стать конкурентным преимуществом Украины на мировых рынках. В результате выиграют все — от производителя до рядового покупателя.

Стоимость овощей

Если осенью ситуация с хранением еще относительно контролируемая, то с приходом зимы и весны рынок традиционно сталкивается с дефицитом. Именно тогда цены начинают резко расти, поскольку урожай исчерпывается, а сохраненные запасы оказываются недостаточными. Пока проблема овощехранилищ не будет решена комплексно, подобные колебания будут сохраняться.

"Я думаю, что на осень нет, а уже зимой и весной цена будет подниматься. Пока еще не решен вопрос полностью с овощехранилищами, поэтому, я думаю, цена будет расти, но это будет, как и в этом году. Если сегодня у нас примерно 7 тысяч тонн урожая, то нужно, чтобы в хранилищах хранилось около 3-4 тысяч тонн. Это позволит полностью закрыть вопрос дефицита и ценовых колебаний", — отмечает заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам земельной и аграрной политики Степан Чернявский.

Заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам земельной и аграрной политики Степан Чернявский об ожиданиях стоимости овощей в этом году. Фото: Новини.LIVE

Даже при хороших урожаях рынок остается уязвимым без современных технологий хранения. Часть продукции портится, а та, что остается, становится дороже. Если решить вопрос с хранилищами, то и цены станут более прогнозируемыми, а потребители получат стабильный доступ к овощам в течение всего года.

Ранее мы писали о том какая стоимость овощей в августе на Новом базаре в Одессе. А также, о том ждать ли дефицита овощей украинцам в этом году.