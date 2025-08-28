Чи загрожує Україні дефіцит овочів восени 2025 року

Асортимент овочів базарі. Фото: Новини.LIVE

Весняні заморозки та літня спека стали серйозним випробуванням для українських аграріїв. Через різкі погодні коливання цього року врожайність овочів, фруктів та ягід виявилася нижчою, ніж торік. Це вже відчувають як самі виробники, так і споживачі. Особливу увагу викликає так званий борщовий набір — базові овочі, без яких важко уявити щоденний раціон українців. Та чи варто очікувати дефіциту цих продуктів восени?

Про ситуацію на ринку та можливі прогнози журналісти Новини.LIVE розпитали у заступника голови Комітету Верховної Ради з питань земельної та аграрної політики Степана Чернявського.

Вплив погоди на сезон овочів

Сюрпризи погоди відчутно вплинули на врожай. Це не лише знизило очікувані показники, а й створило додаткові ризики для стабільності аграрного сектору. Втім, попри складні умови, аграрії продовжують працювати й намагаються максимально зберегти те, що вже вдалося виростити. Важливим фактором стало й те, що фермери поступово навчаються адаптуватися до змін клімату, впроваджуючи нові технології та методи вирощування. Саме ця гнучкість дозволяє мінімізувати негативні наслідки від природних катаклізмів.

"Ми очікуємо, що результат буде трохи нижчий, ніж минулого року, десь приблизно на 11%. Попередньо по овочах прогнозується 7,3 млн тонн, плодово-ягідних культур — 1,8 млн тонн, а картоплі — близько 19,3 млн тонн. Я думаю, що ніякого голоду не може бути — деякі підприємці навіть переробляють і відправляють продукцію на експорт", — зазначає заступник голови комітету Верховної ради з питань земельної та аграрної політики Степан Чернявський.

Заступник голови комітету Верховної ради з питань земельної та аграрної політики Степан Чернявський про вплив погоди на овочі. Фото: Новини.LIVE

Цифри цього року свідчать, що навіть у складних умовах аграрний сектор демонструє життєздатність. Зменшення врожайності не є критичним і не несе загрози продовольчій безпеці держави. Це важливий сигнал для ринку, адже споживачі традиційно занепокоєні коливанням цін на овочі.

Дефіцит овочів

На відміну від попередніх сезонів, цього року значного дефіциту овочів не прогнозують. Певні труднощі залишаються, проте ситуація значно стабільніша, ніж кілька років тому. Для споживачів це означає відсутність паніки та можливість планувати свої витрати більш передбачувано.

"Я думаю, що ажіотажу або дефіциту овочів не буде. Чесно кажучи, ми б цю ситуацію вже давно виправили, якби не війна. Але навіть у нинішніх умовах поступово вдається знімати напруження на ринку", — додає експерт.

Експерт Степан Чернявський про дефіцит овочів. Фото: Новини.LIVE

Логістика, окупація частини територій України та постійні ризики для фермерів впливають на кінцеву вартість продуктів. Проте навіть за таких умов вдається утримувати баланс і уникати кризових сценаріїв. Але, все ж таки, споживачам важливо розуміти, що нинішня ситуація на ринку — це результат постійної боротьби між ризиками та зусиллями фермерів і влади.

