Грозит ли Украине дефицит овощей осенью 2025 года

Ассортимент овощей на базаре. Фото: Новини.LIVE

Весенние заморозки и летняя жара стали серьезным испытанием для украинских аграриев. Из-за резких погодных колебаний в этом году урожайность овощей, фруктов и ягод оказалась ниже, чем в прошлом году. Это уже чувствуют как сами производители, так и потребители. Особое внимание вызывает так называемый борщевой набор — базовые овощи, без которых трудно представить ежедневный рацион украинцев. Но стоит ли ожидать дефицита этих продуктов осенью?

О ситуации на рынке и возможных прогнозах журналисты Новини.LIVE расспросили у заместителя председателя Комитета Верховной Рады по вопросам земельной и аграрной политики Степана Чернявского.

Влияние погоды на сезон овощей

Сюрпризы погоды ощутимо повлияли на урожай. Это не только снизило ожидаемые показатели, но и создало дополнительные риски для стабильности аграрного сектора. Впрочем, несмотря на сложные условия, аграрии продолжают работать и пытаются максимально сохранить то, что уже удалось вырастить. Важным фактором стало и то, что фермеры постепенно учатся адаптироваться к изменениям климата, внедряя новые технологии и методы выращивания. Именно эта гибкость позволяет минимизировать негативные последствия от природных катаклизмов.

"Мы ожидаем, что результат будет немного ниже, чем в прошлом году, где-то примерно на 11%. Предварительно по овощам прогнозируется 7,3 млн тонн, плодоягодных культур — 1,8 млн тонн, а картофеля — около 19,3 млн тонн. Я думаю, что никакого голода не может быть — некоторые предприниматели даже перерабатывают и отправляют продукцию на экспорт", — отмечает заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам земельной и аграрной политики Степан Чернявский.

Заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам земельной и аграрной политики Степан Чернявский о влиянии погоды на овощи. Фото: Новини.LIVE

Цифры этого года свидетельствуют, что даже в сложных условиях аграрный сектор демонстрирует жизнеспособность. Уменьшение урожайности не является критическим и не несет угрозы продовольственной безопасности государства. Это важный сигнал для рынка, ведь потребители традиционно обеспокоены колебанием цен на овощи.

Дефицит овощей

В отличие от предыдущих сезонов, в этом году значительного дефицита овощей не прогнозируют. Определенные трудности остаются, однако ситуация значительно стабильнее, чем несколько лет назад. Для потребителей это означает отсутствие паники и возможность планировать свои расходы более предсказуемо.

"Я думаю, что ажиотажа или дефицита овощей не будет. Честно говоря, мы бы эту ситуацию уже давно исправили, если бы не война. Но даже в нынешних условиях постепенно удается снимать напряжение на рынке", — добавляет эксперт.

Эксперт Степан Чернявский о дефиците овощей. Фото: Новини.LIVE

Логистика, оккупация части территорий Украины и постоянные риски для фермеров влияют на конечную стоимость продуктов. Однако даже при таких условиях удается удерживать баланс и избегать кризисных сценариев. Но все же потребителям важно понимать, что нынешняя ситуация на рынке — это результат постоянной борьбы между рисками и усилиями фермеров и власти.

