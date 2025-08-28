Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Урожайность меньше, чем год назад — будут ли украинцы с овощами

Урожайность меньше, чем год назад — будут ли украинцы с овощами

Ua ru
Дата публикации 28 августа 2025 22:33
Грозит ли Украине дефицит овощей осенью 2025 года
Ассортимент овощей на базаре. Фото: Новини.LIVE

Весенние заморозки и летняя жара стали серьезным испытанием для украинских аграриев. Из-за резких погодных колебаний в этом году урожайность овощей, фруктов и ягод оказалась ниже, чем в прошлом году. Это уже чувствуют как сами производители, так и потребители. Особое внимание вызывает так называемый борщевой набор — базовые овощи, без которых трудно представить ежедневный рацион украинцев. Но стоит ли ожидать дефицита этих продуктов осенью?

О ситуации на рынке и возможных прогнозах журналисты Новини.LIVE расспросили у заместителя председателя Комитета Верховной Рады по вопросам земельной и аграрной политики Степана Чернявского.

Реклама
Читайте также:

Влияние погоды на сезон овощей

Сюрпризы погоды ощутимо повлияли на урожай. Это не только снизило ожидаемые показатели, но и создало дополнительные риски для стабильности аграрного сектора. Впрочем, несмотря на сложные условия, аграрии продолжают работать и пытаются максимально сохранить то, что уже удалось вырастить. Важным фактором стало и то, что фермеры постепенно учатся адаптироваться к изменениям климата, внедряя новые технологии и методы выращивания. Именно эта гибкость позволяет минимизировать негативные последствия от природных катаклизмов.

"Мы ожидаем, что результат будет немного ниже, чем в прошлом году, где-то примерно на 11%. Предварительно по овощам прогнозируется 7,3 млн тонн, плодоягодных культур  1,8 млн тонн, а картофеля  около 19,3 млн тонн. Я думаю, что никакого голода не может быть  некоторые предприниматели даже перерабатывают и отправляют продукцию на экспорт", — отмечает заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам земельной и аграрной политики Степан Чернявский.

заступник голови комітету Верховної ради з питань земельної та аграрної політики Степан Чернявський
Заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам земельной и аграрной политики Степан Чернявский о влиянии погоды на овощи. Фото: Новини.LIVE

Цифры этого года свидетельствуют, что даже в сложных условиях аграрный сектор демонстрирует жизнеспособность. Уменьшение урожайности не является критическим и не несет угрозы продовольственной безопасности государства. Это важный сигнал для рынка, ведь потребители традиционно обеспокоены колебанием цен на овощи.

Дефицит овощей

В отличие от предыдущих сезонов, в этом году значительного дефицита овощей не прогнозируют. Определенные трудности остаются, однако ситуация значительно стабильнее, чем несколько лет назад. Для потребителей это означает отсутствие паники и возможность планировать свои расходы более предсказуемо.

"Я думаю, что ажиотажа или дефицита овощей не будет. Честно говоря, мы бы эту ситуацию уже давно исправили, если бы не война. Но даже в нынешних условиях постепенно удается снимать напряжение на рынке", — добавляет эксперт.

Експерт Степан Чернявський
Эксперт Степан Чернявский о дефиците овощей. Фото: Новини.LIVE

Логистика, оккупация части территорий Украины и постоянные риски для фермеров влияют на конечную стоимость продуктов. Однако даже при таких условиях удается удерживать баланс и избегать кризисных сценариев. Но все же потребителям важно понимать, что нынешняя ситуация на рынке — это результат постоянной борьбы между рисками и усилиями фермеров и власти.

Ранее мы писали, как сохранить овощи зимой и избежать гниения. А также о том, чем подкормить капусту, чтобы вырастить большие кочаны.

Одесса питание еда овощи Новости Одессы цены на продукты
Виктория Яслык - редактор
Автор:
Виктория Яслык
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации