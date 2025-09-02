Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Війна відображається на екосистемі Одещини — які наслідки

Війна відображається на екосистемі Одещини — які наслідки

Ua ru
Дата публікації: 2 вересня 2025 19:25
Фламінго на Тузлівських лиманах не вивели пташенят 2025
Рожеві фламінго у нацпарку. Фото: Іван Русев

У національному парку "Тузлівські лимани" рожеві фламінго вже декілька років не можуть виростити потомство. Вплинули на це постійні вибухи, у тому числі в районах де живуть рідкісні птахи. Наслідки війни ще декілька років можуть впливати на ситуацію.

Про це повідомив еколог Іван Русев.

Рожеві фламінго

У 2023 році фламінго вперше оселилися на "Тузлівських лиманах" та вивели близько 200 пташенят. Ця подія стала унікальною для України й привернула увагу не лише орнітологів, а й тисяч людей. Але вже наступного року війна зруйнувала понад 400 гнізд. Пташенят тоді не з’явилося.

У 2025 році ситуація повторилася. Фламінго створювали колонії на різних ділянках парку, однак під обстрілами їхні спроби знову виявилися марними.

"Зараз у нацпарку ще проживають 1500 дорослих птахів, які мандрують лиманами", — повідомив Русев.

Науковці сподіваються, що після завершення війни рожеві красені знову зможуть відновити своє життя на українських лиманах.

Реклама
Читайте також:
Одеса
Розритий берег на Одещині. Фото Іван Русев
Одеса
Перо фламінго. Фото Іван Русев

Нагадаємо, ми писали, що на Одещині поселився павук-оса. Також ми повідомляли, що у Чорному морі з'явилася нова нафтова пляма.

Одеса екологічна катастрофа Одеська область Новини Одеси Лиман екологія
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації