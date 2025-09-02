Фламінго на Тузлівських лиманах не вивели пташенят 2025

Війна відображається на екосистемі Одещини — які наслідки
У національному парку "Тузлівські лимани" рожеві фламінго вже декілька років не можуть виростити потомство. Вплинули на це постійні вибухи, у тому числі в районах де живуть рідкісні птахи. Наслідки війни ще декілька років можуть впливати на ситуацію.
Про це повідомив еколог Іван Русев.
Рожеві фламінго
У 2023 році фламінго вперше оселилися на "Тузлівських лиманах" та вивели близько 200 пташенят. Ця подія стала унікальною для України й привернула увагу не лише орнітологів, а й тисяч людей. Але вже наступного року війна зруйнувала понад 400 гнізд. Пташенят тоді не з’явилося.
У 2025 році ситуація повторилася. Фламінго створювали колонії на різних ділянках парку, однак під обстрілами їхні спроби знову виявилися марними.
"Зараз у нацпарку ще проживають 1500 дорослих птахів, які мандрують лиманами", — повідомив Русев.
Науковці сподіваються, що після завершення війни рожеві красені знову зможуть відновити своє життя на українських лиманах.
