Война отражается на экосистеме Одесчины — какие последствия

Война отражается на экосистеме Одесчины — какие последствия

Ua ru
Дата публикации 2 сентября 2025 19:25
Фламинго на Тузловских лиманах не вывели птенцов 2025
Розовые фламинго в Нацпарке. Фото: Иван Русев

В национальном парке "Тузловские лиманы" розовые фламинго уже несколько лет не могут вырастить потомство. Повлияли на это постоянные взрывы, в том числе в районах, где живут редкие птицы. Последствия войны еще несколько лет могут влиять на ситуацию.

Об этом сообщил эколог Иван Русев.

Розовые фламинго

В 2023 году фламинго впервые поселились на "Тузловских лиманах" и вывели около 200 птенцов. Это событие стало уникальным для Украины и привлекло внимание не только орнитологов, но и тысяч людей. Но уже в следующем году война разрушила более 400 гнезд. Птенцов тогда не появилось.

В 2025 году ситуация повторилась. Фламинго создавали колонии на разных участках парка, однако под обстрелами их попытки снова оказались тщетными.

"Сейчас в нацпарке еще проживают 1500 взрослых птиц, которые путешествуют по лиманам", — сообщил Русев.

Ученые надеются, что после завершения войны розовые красавцы снова смогут восстановить свою жизнь на украинских лиманах.

Напомним, мы писали, что в Одесской области поселился паук-оса. Также мы сообщали, что в Черном море появилось новое нефтяное пятно.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
