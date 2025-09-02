Фламинго на Тузловских лиманах не вывели птенцов 2025

Розовые фламинго в Нацпарке. Фото: Иван Русев

В национальном парке "Тузловские лиманы" розовые фламинго уже несколько лет не могут вырастить потомство. Повлияли на это постоянные взрывы, в том числе в районах, где живут редкие птицы. Последствия войны еще несколько лет могут влиять на ситуацию.



Об этом сообщил эколог Иван Русев.

Розовые фламинго

В 2023 году фламинго впервые поселились на "Тузловских лиманах" и вывели около 200 птенцов. Это событие стало уникальным для Украины и привлекло внимание не только орнитологов, но и тысяч людей. Но уже в следующем году война разрушила более 400 гнезд. Птенцов тогда не появилось.



В 2025 году ситуация повторилась. Фламинго создавали колонии на разных участках парка, однако под обстрелами их попытки снова оказались тщетными.



"Сейчас в нацпарке еще проживают 1500 взрослых птиц, которые путешествуют по лиманам", — сообщил Русев.



Ученые надеются, что после завершения войны розовые красавцы снова смогут восстановить свою жизнь на украинских лиманах.

