Миграция куликов в Тузловских лиманах в Одесской области

В Одесской области в национальном парке "Тузловские лиманы" наблюдают массовую миграцию птиц. Здесь собираются кулики, которые активно питаются и восстанавливают силы перед долгим путем в теплые страны. Из-за боевых действий птицам надо больше времени на подготовку к перелету.

Об этом сообщил эколог Иван Русев.

Влияние войны на птиц

На территории национального природного парка "Тузловские лиманы" наблюдают активную миграцию птиц. Эколог рассказал, что особенно отличаются кулики-сороки (Haematopus ostralegus), которые днем и ночью непрерывно ищут пищу.

"Они питаются мотылем, гаммарусами, полихетами. Все это нужно, чтобы накопить достаточно жира и иметь энергию для дальнего перелета на юг", - отметил Русев.

Однако война влияет даже на диких птиц. По словам Русева, взрывы и другие громкие звуки вызывают у них стресс, из-за чего куликам нужно больше времени для подготовки к путешествию. Ежегодно через "Тузловские лиманы" пролетают тысячи мигрирующих птиц. Эта территория является важной остановкой для отдыха и восстановления сил на долгом пути к более теплым странам.

