Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Море у побережья Одессы токсично — можно ли купаться

Море у побережья Одессы токсично — можно ли купаться

Ua ru
Дата публикации 27 августа 2025 18:10
Черная вода в море в Одессе - что вообще происходит
Пляж в Крыжановке. Фото: Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа

На пляже в Крыжановке в Одессе заметили воду черного цвета. Экологи провели экспертизу жидкости и обнаружили значительное превышение токсичных веществ и недостаток кислорода в ее составе.

Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа.

Реклама
Читайте также:

Что обнаружили инспекторы

По результатам лабораторных исследований в воде на пляже в Крыжановке было обнаружено следующее:

  • Взвешенные вещества — в 63,2 раза выше нормы. Это ухудшает прозрачность воды, уменьшает проникновение света и влияет на фотосинтез водных растений.
  • Азот аммонийный — в 1,9 раза больше допустимого. Это токсичное соединение, которое появляется в результате разложения органических остатков. Оно опасно для водных организмов, особенно при высокой температуре и низком уровне кислорода, и может приводить к замору рыбы.
  • Кислород — в 6,7 раза ниже нормы. Это критический показатель, ведь без него морская жизнь погибает.

Причиной такого качества воды экологи назвали так называемую эвтрофикацию ("цветение" моря). Иными словами: избыток питательных веществ способствует размножению водорослей, которые истощают воду и лишают ее кислорода.

Однако следует отметить, если воду из моря не пить, то вреда организму человека она не нанесет.

Напомним, недавно мы писали о том, как прогрелась сегодня вода в море возле Одессы. А также о подорожании стоимости этого природного ресурса.

Одесса Черное море вода Новости Одессы экология
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации