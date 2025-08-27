Черная вода в море в Одессе - что вообще происходит

Пляж в Крыжановке. Фото: Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа

На пляже в Крыжановке в Одессе заметили воду черного цвета. Экологи провели экспертизу жидкости и обнаружили значительное превышение токсичных веществ и недостаток кислорода в ее составе.

Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа.

Что обнаружили инспекторы

По результатам лабораторных исследований в воде на пляже в Крыжановке было обнаружено следующее:

Взвешенные вещества — в 63,2 раза выше нормы. Это ухудшает прозрачность воды, уменьшает проникновение света и влияет на фотосинтез водных растений.

Азот аммонийный — в 1,9 раза больше допустимого. Это токсичное соединение, которое появляется в результате разложения органических остатков. Оно опасно для водных организмов, особенно при высокой температуре и низком уровне кислорода, и может приводить к замору рыбы.

Кислород — в 6,7 раза ниже нормы. Это критический показатель, ведь без него морская жизнь погибает.

Причиной такого качества воды экологи назвали так называемую эвтрофикацию ("цветение" моря). Иными словами: избыток питательных веществ способствует размножению водорослей, которые истощают воду и лишают ее кислорода.

Однако следует отметить, если воду из моря не пить, то вреда организму человека она не нанесет.

