Черная вода в море в Одессе - что вообще происходит

Море у побережья Одессы токсично — можно ли купаться
На пляже в Крыжановке в Одессе заметили воду черного цвета. Экологи провели экспертизу жидкости и обнаружили значительное превышение токсичных веществ и недостаток кислорода в ее составе.
Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа.
Что обнаружили инспекторы
По результатам лабораторных исследований в воде на пляже в Крыжановке было обнаружено следующее:
- Взвешенные вещества — в 63,2 раза выше нормы. Это ухудшает прозрачность воды, уменьшает проникновение света и влияет на фотосинтез водных растений.
- Азот аммонийный — в 1,9 раза больше допустимого. Это токсичное соединение, которое появляется в результате разложения органических остатков. Оно опасно для водных организмов, особенно при высокой температуре и низком уровне кислорода, и может приводить к замору рыбы.
- Кислород — в 6,7 раза ниже нормы. Это критический показатель, ведь без него морская жизнь погибает.
Причиной такого качества воды экологи назвали так называемую эвтрофикацию ("цветение" моря). Иными словами: избыток питательных веществ способствует размножению водорослей, которые истощают воду и лишают ее кислорода.
Однако следует отметить, если воду из моря не пить, то вреда организму человека она не нанесет.
