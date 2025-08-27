Какая температура воды в Черном море сегодня - прогноз погоды в Одессе и области на 27 августа

Пляж в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 27 августа, в Одессе будет переменная облачность, но без осадков. Вода в море, правда, еще больше похолодает, что может огорчить отдыхающих в конце сезона.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Температура воды в море

По данным синоптиков Гидрометцентра, температура морской воды сегодня снова на 1 градус опустится. Она будет держаться на уровне 17-18 °С.

Погода в Одессе

Сегодня в Одессе будет переменная облачность, но без существенных осадков. Ветер ожидается юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16 °C, а днем потеплеет до +24...+26 °C.

Погода в Одесской области

Одесскую область также ожидает переменная облачность без существенных осадков. Ветер — юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет достигать +11...+16 °C, днем — от +24 °C до +29 °C. На автодорогах области видимость хорошая.

Погода в Одесской области. Фото: скриншот сообщения Гидрометцентра

