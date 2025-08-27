Яка температура води у Чорному морі сьогодні - прогноз погоди в Одесі і області на 27 серпня

Пляж в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 27 серпня, в Одесі буде мінлива хмарність, але без жодних опадів. Вода у морі, щоправда, ще більше похолодшає, що може засмутити відпочивальників наприкінці сезону.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Температура води у морі

За даними синоптиків Гідрометцентру, температура морської води сьогодні знову на 1 градус опуститься. Вона буде триматися на рівні 17-18 °С.

Погода в Одесі

Сьогодні в Одесі буде мінлива хмарність, але без істотних опадів. Вітер очікується південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +14...+16 °C, а вдень потеплішає до +24...+26 °C.

Погода на Одещині

Одеську область також очікує мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер — південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +11...+16 °C, вдень — від +24 °C до +29°C. На автошляхах області видимість добра.

