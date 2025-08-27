Чорна вода у морі в Одесі - що взагалі відбувається

Пляж у Крижанівці. Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу

На пляжі в Крижанівці в Одесі помітили воду чорного кольору. Екологи провели експертизу рідини та виявили значне перевищення токсичних речовин та нестачу кисню у її складі.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

Що виявили інспектори

За результатами лабораторних досліджень у воді на пляжі в Крижанівці виявлено таке:

Завислі речовини — у 63,2 раза вище норми. Це погіршує прозорість води, зменшує проникнення світла та впливає на фотосинтез водних рослин.

Азот амонійний — у 1,9 раза більше допустимого. Це токсична сполука, яка з’являється внаслідок розкладу органічних решток. Вона небезпечна для водних організмів, особливо за високої температури та низького рівня кисню, і може призводити до замору риби.

Кисень — у 6,7 раза нижчий за норму. Це критичний показник, адже без нього морське життя гине.

Причиною такої якості води екологи назвали так звану евтрофікацію ("цвітіння" моря). Іншими словами: надлишок поживних речовин сприяє розмноженню водоростей, які виснажують воду та позбавляють її кисню.

Однак слід зазначити, якщо воду з моря не пити, то шкоди організму людини вона не завдасть.

